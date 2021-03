Großpösna

Seit zehn Jahren sorgt der Osterbrunnen am Kirchgemeindehaus in der Hauptstraße in Großpösna für österliches Flair. Während im vergangenen Jahr der bunte Osterschmuck allerdings komplett im Lager bleiben musste, soll zum diesjährigen Osterfest wenigstens eine kleine Variante für Osterstimmung sorgen.

Am Freitag wurden die Bögen auf den Springbrunnen aufgesetzt. Mit sicheren Handgriffen bewiesen die Mitglieder der Osterbrunnengemeinschaft, dass sie auch nach einjähriger Pause die Abläufe nicht verlernt haben. Manuela Müller-Kleinig und Lothar Pohle dirigierten den von Heinz Schreiber gesteuerten Hubwagen beim Aufsetzen der Bögen in die Halterungen. Der siebenjährige Clemens Missana reichte die Schraubenschlüssel zum Festschrauben und kurze Zeit später konnte schon mit dem Schmücken begonnen werden. Roswitha Braun und Gabriele Täubert bereiteten inzwischen schon grüne Ranken für weitere Brunnen-Bögen vor. In einer knappen Stunde war dann schon alles komplett.

14 000 Unikate

„Wir haben inzwischen etwa 14 000 bunte, handbemalte Ostereier im Bestand. In diesem Jahr werden wir aber nur mit etwa einem Drittel die Bögen schmücken. Jedes Ei ist ein Unikat“, berichtete Heinz Schreiber, der Initiator der losen Dorfgemeinschaft, stolz. Die bunten Eier entstanden bei Zusammenkünften der kleinen Truppe, bei einem öffentlichen Eiermalen oder in den Kindereinrichtungen des Dorfes. Die Idee kam dem 72-Jährigen bei einem Aufenthalt in Staffelstein, als er bei Ausflügen ins Oberfränkische die dort traditionellen Osterbrunnen kennenlernte.

Hasenoma und -opa auch dabei

Natürlich darf auch in diesem Jahr etwas österliches Umfeld nicht fehlen. Da sitzen Hasenoma und -opa auf einer Bank, dicht beieinander mit ihrem Hasenenkel. Die Hasenfamilie wurde von Elfriede Schreiber angefertigt, die ihren Mann und Initiator Heinz von Anfang an bei der Umsetzung der Osterbrunnen-Idee zur Seite stand. Sylke Illge und Steffi Ganß kümmern sich nebenan um ein paar Minihühner. Auch die Vitrine des kleinen Ostermuseums wurde bestückt.

Der Platz am Kirchgemeindehaus ist zwar frei zugänglich, doch mit dem Hinweis „Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Betrachten dieser kleinen Kunstwerke und möchten Sie an die Regeln im Umgang mit dem Corona-Virus erinnern“, bittet die Dorfgemeinschaft um besondere Rücksichtnahme.

Von Reinhard Rädler