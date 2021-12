Großpösnaer Weihnachtsbläser musizieren am Straßenrand

Großpösna

Angesichts der besonderen Bedeutung dieser Tage ist man geneigt, von einer wundersamen Fügung zu sprechen: Die Kultur- und Programmchefin des Großpösnaer Kuhstall-Vereins Petra Körner-Winter und der Profi-Musiker Torsten Hell sind Nachbarn. Beide kennen, schätzen und duzen sich. Der kurze Draht führte bereits beim ersten Corona-Weihnachtsfest zu einer für die Bewohner des Ortes Glück bringenden Aktion. Denn weil so viele Veranstaltungen ausfielen, erfanden die beiden Schöngeister für Großpösna das „Weihnachtliche Wandel-Konzert“. Gleichzeitig sollte damit auch den beteiligten Musikern ein wenig geholfen werden.

In der Feldstraße geht’s los

Am Sonntag nun wird die Vorjahresaktion wiederholt. Das Ensemble „Musica et Vita“ mit Trompeter Hell und seinen Mitstreitern Thomas Scheibe (Trompete), Hartmut Nell (Tenorhorn) und Falk Meier (Posaune) zieht ab 14.30 Uhr von der Feldstraße aus erneut durch Großpösna. An bestimmten Straßen stoppen die Bläser und spielen jeweils 20 Minuten bekannte Weihnachtslieder. Zuhörer in der unmittelbaren Umgebung sind eingeladen, im gebotenen Abstand fleißig mitzusingen. Voriges Jahr klappte das. „Wir hatten sehr gute, natürlich regelkonforme Resonanz, es hat allen Spaß gemacht“, sagt Hell.

Musiker sehen ihre Existenz bedroht

Der 50-Jährige Musiker der Leipziger Bläserphilharmonie hat vor Kurzem noch in Peine und Merseburg vor Publikum zwei Weihnachtsoratorien mit aufgeführt. „Vor Corona waren es 17 um diese Zeit. Das sind eigentlich die Tage, in denen freischaffende Musiker ihre Kassen sanieren. Das, was jetzt passiert, ist für sie existenzbedrohend. Viele, die ich kenne, haben sehr traurige Weihnachten“, schildert Hell die Situation. Auch deshalb ist es für den Kuhstall-Verein eine Selbstverständlichkeit, den Auftritt des Quartetts zu bezahlen. „Dieses Engagement für den Ort möchten wir honorieren“, betont Petra Körner-Winter. Und so sieht die musikalische Weihnachtstour durch Großpösna aus: 14.30 Uhr Feldstraße, 15 Uhr Grenzweg/Ecke Eschenweg, 15.30 Pestalozzistraße, 16 Uhr Damaschkestraße, 16.30 Uhr Hans-Böheim-Straße und zum Abschluss ab 17 Uhr An der Försterei.

Krippenspiel im Rittergut

„Weihnachten unterm freien Himmel“ gibt es quasi auch schon an Heiligabend. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Pösaue mit Fuchshain, Großpösna, Kleinpösna und Seifertshain lädt dazu in den Großpösnaer Rittergutsgarten ein. „Dort kann am 24. Dezember zwischen 14 und 16 Uhr an fünf Stationen die Weihnachtsgeschichte erlebt werden“, teilte die Gemeinde mit. Dazu würden Besucher im Abstand von fünf Minuten in kleinen Gruppen zu den Stationen geführt, wo Teile der Weihnachtsgeschichte vorgespielt werden. Ein Rundgang dauere circa 25 Minuten, Startpunkt sei der Jugendclub.

„Wir hoffen, dass wir damit vielen Menschen ermöglichen, am Heiligen Abend die Weihnachtsgeschichte zu hören und zu erleben“, sagt Gabriele Albert von der Gemeinde. Sie bittet um die Einhaltung der Corona-Regeln, um das Tragen des Mund-Nase-Schutzes. Außerdem müssten die Kontaktdaten aufgenommen und entsprechend der 3G-Regel ein tagesaktueller negativer Test beziehungsweise die Impf- oder Genesenen-Nachweise vorgelegt werden.

In Großpösnas Lutherkirche beginnt dann um 18.30 Uhr eine liturgische Christvesper. Weitere Christvespern, teils nur nach Anmeldung, gibt es am 24. Dezember auch in den Ortsteilen: 16.30 Uhr in Störmthal, 17 Uhr in Seifertshain, 17.30 Uhr in Dreiskau und 18 Uhr in Güldengossa.

Von Olaf Barth