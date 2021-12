Großpösnaer musizieren für Weihnachts-CD

Großpösna

Eigentlich hätte es in diesen Tagen in Großpösna und den Ortsteilen wieder viele weihnachtliche Kulturveranstaltungen gegeben. Doch erneut macht Corona den Organisatoren von Kirchen und Vereinen einen Strich durch die Rechnung. Der Kuhstall-Verein hat sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen: Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger wurden aufgerufen, sich mit musikalischen weihnachtlichen Beiträgen an einer CD von Großpösnaern für Großpösnaer zu beteiligen. „Die Resonanz und die Begeisterung waren groß. Auch erhielten wir Hinweise von Anwohnern, wenn in der Nachbarschaft Musiker wohnten. Am Ende sind auf der CD 23 Musizierende und Gruppen zu hören, dazu noch fünf Glockengeläute aus all unseren Ortsteilen“, sagt Kuhstall-Programmchefin Petra Körner-Winkler. Alle wirkten ehrenamtlich mit, die CDs werden unentgeltlich verteilt.

Das Cover der Großpösnaer Weihnachts-CD. Quelle: André Kempner

Profi hilft bei Aufnahmen

Im sozio-kulturellen Zentrum sind die 2700 CDs jetzt eingetütet worden. Sowohl das Cover als auch die eigens angefertigten Briefumschläge wurden vom Leipziger Künstler Uwe Schürmann gestaltet. Bei den Aufnahmen gab es professionelle Hilfe vom Leipziger Tontechniker Thomas „Fribble“ Fripon, der mit seinem mobilen Tonstudio zu den Solisten und Ensembles fuhr. Einige Aufnahmen entstanden auch im Kuhstall-Vereinshaus, so Körner-Winkler. Zu hören sind in den 80 Minuten zum Beispiel die Harmonika-Freunde, die Schalmeien, ein Gospelchor, ein privater Flötenkreis, die Güldengossaer Dorffiedler, Ex-Pfarrer Dietmaer Koenitz und seine Hausmusikfreunde sowie viele, viele andere. Und da mehr Lieder aufgenommen wurden, als auf die CD passen, gibt es im Internet auf der Homepage des Kuhstall-Vereins unter https://kuhstallev.wixsite.com/kuhstall-ev/ ab Montag einen Link, unter dem das komplette musikalische Programm gehört werden kann.

Kuhstall-Team trägt aus

„Wir hoffen, mit dieser Idee den Leuten eine Freude zu machen und etwas ,Licht’ in diese grauen Zeiten zu bringen. Es musizieren Nachbarn, Freunde, Kollegen, Bekannte aus unserer Gemeinde, die diesen weihnachtlichen Gruß senden“, sagt Körner-Winter. Ab Montag wird das achtköpfige Kuhstall-Team höchstselbst von Haustür zu Haustür ziehen, und die CDs in die Briefkästen aller Haushalte einwerfen.

Von Olaf Barth