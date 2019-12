Großpösnas Bauhof fährt künftig auch mit Strom

Grosspösna.

Die Gemeindeverwaltung Großpösna verfügt jetzt über ein eigenes E-Auto. Es wurde jetzt von der Autocenter Leipzig-Halle GmbH an den örtlichen Bauhof übergeben und soll für Kurier- und Transportfahrten eingesetzt werden. Es ergänzt die bisherigen sechs Fahrzeuge. Bei dem Neuzugang handelt es sich um einen Kastenwagen vom Typ Nissan e-NV200. Der Elektromotor arbeitet mit 80 kW und verfügt über 100 PS. Für über 250 Kilometer soll eine Batterieladung reichen. Für die Investition in Höhe von rund 40 000 Euro erhielt die Gemeinde fast 31 000 Euro Fördermittel aus dem Leader-Programm.

Meist nur kurze Strecken

Eine separate Einweisung für die Nutzung des Fahrzeuges sei nicht notwendig, lediglich eine Einweisung zum Ladevorgang werde erfolgen. Das Fahrzeug wird im Bauhof aufgeladen. Dazu sei eine sogenannte wall box angebracht worden, die bei Bedarf ein schnelles Aufladen ermöglicht, teilte Hauptamtsleiter Daniel Strobel auf Nachfrage mit. E-Ladesäulen gebe es in Großpösna leider noch nicht, lediglich für E-Fahrräder stünden Lademöglichkeiten zur Verfügung. Warum aber ein E-Auto für den Bauhof? Strobel: „Die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs stand ohnehin an. Wir haben die Nutzungen des Bauhoffuhrparkes analysiert, die Fahrzeuge fahren kaum längere Strecken. Für den Einsatz im Bauhof bieten sich deshalb E-Fahrzeuge an. Sie können zudem über Nacht wieder vollständig aufgeladen werden.“

E-Auto auch für die DSG

Als eea-Kommune (european energy award) sei Großpösna außerdem für Ressourcenschonung sensibilisiert. „Mit dem neuen E-Fahrzeug leistet die Gemeinde einen kleinen Beitrag für umweltschonende Mobilität, denn das Fahrzeug stößt keine Schadstoffe aus. Außerdem hat es geringe Unterhaltungskosten, fährt lautlos, darf in die Leipziger Umweltzone, und es entfallen die Wege zur Tankstelle und Tankzeiten“, erklärte Strobel weiter. Die Fördermöglichkeit habe die Entscheidung für ein E-Auto zusätzlich vorangetrieben. In dieser Woche soll auch die kommunale Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH (DSG) ein mit Leader-Mitteln gefördertes E-Auto bekommen. Es wird dann zur Bewirtschaftung des Störmthaler Sees eingesetzt und ersetzt das bisher dafür genutzte Fahrzeug.

Von Olaf Barth