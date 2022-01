Großpösnas Gemeinderat kritisiert AfD-Abgeordneten Rainer Kanthack

Großpösna

Zu der versuchten Demonstration vor dem Privathaus von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat sich Großpösnas Gemeinderat in einem Offenen Brief geäußert. Köpping war früher Bürgermeisterin von Großpösna und Landrätin im Leipziger Land. Der Grund für den Brief: Auch ein Großpösnaer AfD-Gemeinderat hatte an der von der Polizei unterbundenen Aktion teilgenommen. Das verurteile der Gemeinderat auf das Schärfste, heißt es in dem Schreiben. „Wir distanzieren uns ausdrücklich von diesem beschämenden Verhalten.“

Beistand für Köpping

Außer den drei AfD-Abgeordneten, die nicht angefragt worden waren, unterzeichneten alle Gemeinderätinnen und -rätesowie Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch und Hauptamtsleiter Daniel Strobel (beide parteilos). In dem Brief fordern sie den AfD-Abgeordneten auf, „den Grundkonsens unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die demokratischen Spielregeln künftig zu beachten“. Man wolle Köpping zeigen, dass man ihr beistehe und sich dafür einsetze, „dass solche ,Aktionen’ einen breiten gesellschaftlichen Widerspruch erfahren“.

Kanthack äußert sich nicht

Wie die LVZ erfuhr, handelt es sich bei dem Großpösnaer Abgeordneten, der bei dem Demo-Versuch dabei war, um Rainer Kanthack. Er selbst wollte sich auf Anfrage nicht äußern. „Wir haben eine Vereinbarung, keine Diskussionen mit der Presse zu führen, daran halte ich mich“, sagte der Gemeinderat und verwies auf den AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau. Dieser hatte in der LVZ-Ausgabe vom Freitag bestätigt, versucht zu haben, eine Spontandemonstration vor Köppings Wohnhaus anzumelden. Weil in der zuständigen Behörde niemand zu erreichen gewesen sei, habe man den Ort wieder verlassen.

Von Olaf Barth