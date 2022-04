Großpösnas Osterbrunnen zeigt seine ganze Pracht

Großpösna

Der Osterbrunnen gehört mittlerweile zur Ostertradition in Großpösna und lockt jährlich viele Einwohner und Gäste an. Der prächtig geschmückte Brunnen am Kirchgemeindehaus in der Hauptstraße und sein österliches Umfeld sind echte Hingucker geworden.

Hasenschule ist nicht mehr im Home-Office

Während 2020 der bunte Osterschmuck coronabedingt komplett im Lager bleiben musste, sorgte im vergangenen Jahr wenigstens eine kleine Variante etwas für Osterstimmung. Seit Samstag ist der Osterbrunnen nun wieder in gewohnter Größe und Schönheit entstanden, die Hasenschule ist nicht mehr im Home-Office und Hasenoma und -opa genießen mit ihrem Hasenenkel das Frühlingswetter und lassen sich auch nicht von kleinen Regenschauern vertreiben.

Genau wie die vielen Gäste, die zur Eröffnung gekommen waren. Überall sah man fröhliche Gesichter. „Endlich können wir uns wieder ungezwungen treffen“, war rundum auf dem in alter Tradition geschmückten Platz zu hören. Auch die Neu-Großpösnaerin Sabine Colditz war dabei und erklärte ihren Enkelinnen Mirijam und Maja, „dass das hier viele fleißige Leute in ihrer Freizeit vorbereitet haben“.

15000 Ostereier schmücken den Brunnen

Seit 2012 können sich Einwohner und Besucher am Osterschmuck erfreuen. Begann es damals mit handbemalten Eiern in einer Anzahl im unteren vierstelligen Bereich, besteht die bunte Pracht heute aus etwa 15.000 Ostereiern. „Und jedes Ei ist ein Unikat“, versichert Heinz Schreiber, der Initiator der Osterbrunnengemeinschaft, die seit Jahresbeginn – in der letzten Woche sogar täglich – die bunte Schau vorbereitet hat. Die vielen bunten Eier entstanden über die Jahre bei Zusammenkünften der kleinen Truppe, bei einem öffentlichen Eiermalen oder in den Kindereinrichtungen des Dorfes.

„Im Laufe der Zeit waren nun schon erste Reparaturen fällig, die Eier mussten nachlackiert werden, damit sie ihren Glanz behalten, und auch die Bekleidung der Puppen hatte eine Wäsche nötig. Da kam wieder viel Bastelkram zusammen, den ich ohne Unterstützung durch meine Frau und die vielen Helfer so nicht hätte schaffen können“, erklärte (Un-)Ruheständler Schreiber.

Viele Einwohner und Besucher kamen zum Ostermarkt nach Großpösna. Quelle: Reinhard Rädler

Chor besingt die Osterbrunnengesellschaft

Auch der kleine Ostermarkt mit Osterbasteleien von Elfriede Schreiber und Katrin Diehn fand viele Bewunderer und natürlich auch Käufer. Der Chor Großpösna eröffnete am frühen Nachmittag mit Volksliedern das vorösterliche Treiben. Den zweiten und dritten Vers von „Am Brunnen vor dem Tore“ widmeten die Sängerinnen und Sänger der Osterbrunnengemeinschaft. Darin hieß es unter anderem hieß: „ ... eines Tags zur Frühlingszeit, hab’n Schreibers das erdacht: Der Brunnen kriegt ein Osterkleid, das allen Freude macht ...“. Noch bis zum 1. Mai kann das bunte Osterspektakel besichtigt werden.

Von Reinhard Rädler