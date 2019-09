Großstädteln: Baufälliger Supermarkt wird neu errichtet

Markkleeberg

Das Gebäude, in dem sich der Selbstbedienungsmarkt Nahkauf in der Großstädtelner Hauptstraße 229 befindet, ist marode. Um den Standort für den Einzelhandel dauerhaft zu erhalten, haben die Stadträte kürzlich beschlossen, das Areal aus dem Besitz der Stadt an die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Markkleeberg zu verkaufen. Die städtische Tochter soll dort abreißen und neu bauen.

Neubau ist wirtschaftlicher als Sanierung

Markkleeberg hat das Objekt 2008 im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworben, um die Nahversorgung im Bereich Großstädteln und Gaschwitz zu gewährleisten. „Es war schon immer unser Ziel, den Standort perspektivisch zu sichern“, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Das Gebäude aus dem Baujahr 1995 ist jedoch marode. Untersuchungen hätten ergeben, dass ein kompletter Neubau wirtschaftlicher sei, als eine Sanierung.

Die Stadtverwaltung selbst kann einen Neubau jedoch nicht stemmen. Deshalb sei es sinnvoll, diese Aufgabe per Erbbaurecht für die nächsten 90 Jahre an die WBG zu übertragen, die wiederum an Nahkauf vermietet, sagte Schütze. Der bauliche Zustand sei in der Tat sehr schlecht, bestätigte Bürgermeisterin Jana Thomas als WBG-Geschäftsführerin. „Wir müssen eine jährliche Begehung mit Gutachtern durchführen“, erläuterte Thomas. Die hätten unter anderem Risse entdeckt, ein zügiges Handeln sei also angezeigt.

Kleiderkammer und Tafel bleiben Mieter

Auf dem Areal befindet sich auch der DRK-Sozialmarkt mit einer Kleiderkammer und eine Ausgabestelle der Leipziger Tafel. Im Neubau, der den gesamten Bereich städtebaulich ordnet, sollen sie wieder als Mieter untergebracht werden. Ebenso weitere Gewerbeeinheiten.

Zusätzlich sollen im Obergeschoss Wohnungen für Familien entstehen. Für die Bauphase soll eine Interimslösung gefunden werden, um den Großstädtelnern und Gaschwitzern den Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs zu ermöglichen. Wie diese aussehen wird, ist noch nicht klar.

Finanziell bedeutet das für die Stadt, dass jährliche Einnahmen für die Vermietung von rund 19 900 Euro sowie Aufwendungen für die Bewirtschaftung und die bauliche Unterhaltung von 10 800 Euro entfallen. Die Verwaltung verbucht künftig Einnahmen von knapp 23 000 Euro jährlich für den Erbbauzins zuzüglich des Preises für den Gebäudeverkauf – dafür muss noch ein Wertgutachten erstellt werden.

Von Gislinde Redepenning