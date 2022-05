Landkreis

Das Fahrrad soll als kostengünstige und klimaschonende Alternative zum Auto noch mehr Fahrt aufnehmen. Dafür setzten sich die Bündnisgrünen im Landkreis Leipzig ein „Schwerpunktmäßig wurde in den vergangenen Jahren der touristische Radverkehr in den Fokus genommen. Viele Bürger möchten jedoch nicht nur an die umliegenden Seen radeln, sondern auch den Weg zur Arbeit mit dem Rad zurücklegen und ihre Kinder auf sicheren Schulwegen wissen“, erklärt Tommy Penk, Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag. Dazu müssten ergänzende Angebote im öffentlichen Nahverkehr bequem erreichbar sein, fordert der Markranstädter. Im Mai wollen die Grünen einen Antrag in den Kreistag einbringen, das alte Radverkehrskonzept zu überarbeiten – mit Schwerpunkt auf dem Thema Pendler.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Penk: Radverkehrskonzeption verschwand in der Schublade

Die seit 2017 gültige Radkonzeption des Kreises kritisiert Penk als „Papiertiger“. Das Dokument sei nach seiner Verabschiedung einfach in der Schublade verschwunden. Der Fraktionschef erinnert daran, dass die Stelle eines Radverkehrsbeauftragten geschaffen oder auch Gelder im Haushalt bereitgestellt werden sollten. „Passiert ist seitdem nicht viel. Der Radverkehrsbeauftragte sollte die seit Jahren inaktive Rad-AG aktivieren, überregionale Planungen koordinieren und Bürger am Prozess der Radverkehrsmaßnahmen beteiligen. Zudem war vorgesehen, jedes Jahr fünf Euro pro Einwohner im Haushalt für Radverkehrsmaßnahmen einzustellen. Dies wären rund 1,28 Millionen Euro gewesen. Aktuell ist gerade mal ein niedriger fünfstelliger Betrag eingeplant, mit dem nicht mal die Aufgaben des Wegewarts gewährleistet sind. Und das, obwohl das Konzept so vom Kreistag seinerzeit beschlossen wurde“, ärgert sich der Fraktionschef.

Lesen Sie auch:

Die Bündnisgrünen wollen das Thema nun forcieren. So soll der Landkreis Leipzig als erster in Sachsen von den Strukturen und Mitteln des vom Freistaat beteiligten Rad- und Fußverkehr e.V. profitieren und sich aktiv um Fördermittel für den Radwegeausbau bemühen – so wie schon die Städte Markkleeberg, Borna und Wurzen. „Aktuell stehen zahlreiche Förderprogramme für die Kommunen zur Verfügung.“ Auch ein Radverkehrsbeauftragter, der zugleich als Ansprechperson für die Städte und Gemeinden fungieren kann, wird vorgeschlagen. „Die Möglichkeiten sind da – wir müssen sie nur nutzen“, so Penk.

Bündnisgrüne werben für Beteiligung am Verein Rad- und Fußverkehr

Ein gut ausgebautes Radwegenetz könne gerade auch strukturschwache Regionen aufwerten. Dafür wollen die Grünen mit anderen Fraktionen ins Gespräch kommen. Dem Antrag im Mai zur Fortschreibung der Radverkehrskonzeption folgen sollen weitere Vorstöße zu einem Radverkehrsbeauftragten, zur Beteiligung am Verein Rad- und Fußverkehr und der Mittelbereitstellung im Haushalt folgen. „Unser Ziel ist es, den Sommer zu einem Fahrrad-Sommer für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Leipzig zu machen. Dafür“, so Penk abschließend, „wünschen wir uns die Unterstützung des Kreistages.“

Von Simone Prenzel