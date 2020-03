Grüne und Uferleben-Verein gegen Flächenversieglung am Störmthaler See

Großpösna

Im späten Frühjahr soll der Projektbeirat für das Vorhaben „ Inklusionscampingplatz am Störmthaler See“ seine Arbeit aufnehmen. Die Mitglieder wurden inzwischen gewählt beziehungsweise ausgelost. Für den Gemeinderat Großpösna sind Thomas Fröhlich und Jens Ludwig, für den Ortschaftsrat Seifertshain Elke Wolf und für den Ortschaftsrat Dreiskau-Muckern Claudia Hausdorf im Beirat vertreten. Unter 25 Interessenten aus der Bürgerschaft wurden während einer Gemeinderatssitzung Frank Linnebank, Stephan Schürer und Ralf Schrader dem Projektbeirat zugelost. Start für dessen Arbeit soll wahrscheinlich im Mai sein, teilte Hauptamtsleiter Daniel Strobel auf LVZ-Anfrage mit. „Jetzt stehen ja schon mal die Personen fest. Nun warten wir ab, bis das Planungsbüro ausgewählt ist. Die LMBV hat die äußere Erschließung ausgeschrieben“, so Strobel. Absicht der Gemeinde sei, die äußere und innere Erschließung des Geländes miteinander zu verknüpfen. Der Projektbeirat solle schließlich das gesamte Projekt begleiten.

DRK-Konzept unbekannt

Skeptisch stehen dem Campingplatz-Vorhaben des Deutschen Roten Kreuzes im Gemeinderat vor allem die beiden Grünen-Abgeordneten gegenüber. Susan Christoph vermisst zum Beispiel das noch fehlende konkrete Konzept des DRK, mit dem sie „glaubhaft erkennen kann, dass das Vorhaben gelingen wird“. Da habe es auch in der Bürgerversammlung mit dem DRK keine Antworten gegeben. Deshalb kritisiere sie als Gemeinderätin auch die Finanzierungsvereinbarung mit der LMBV, schließlich gehe es um öffentliche Gelder. Ebenso lehnt Christoph die geplante Erschließung ab, jedoch nicht den Campingplatz an sich. Bei einem Treffen mit der LVZ bekräftigte Christoph, dass sie ihre Tätigkeit als Gemeinderätin sehr wohl von ihrem Engagement im Uferleben-Verein Dreiskau-Muckern trennen könne. Wie auch ihr Grünen-Ratskollege Matthias Vialon arbeitet sie im Uferleben-Vorstand mit. Dieser Verein wendet sich vehement gegen die geplante Erschließung des Geländes in der momentan angedachten Variante mit Straße und Parkplätzen.

Grüne fordern Anpassungen

„Naturschutz geht weit über das Anliegen des Uferleben-Vereins hinaus. Es geht um gesellschaftliche Fragen, welchen Wert ein unverbauter See als Alleinstellungsmerkmal hat, welche wirtschaftlichen Interessen spielen eine Rolle“, erklärt die 42-Jährige. Eine weitere Flächenversiegelung für 160 Parkplätze am See leuchte ihr nicht ein, wo doch schon die Magdeborner Halbinsel voll erschlossen ist. „Man kann doch nicht 25 Jahre alte Pläne hervorholen, wenn sich die Welt inzwischen weitergedreht hat, über Klimawandel geredet wird und neue Erfahrungen vorliegen. Das muss man doch einbeziehen und Anpassungen vornehmen“, so Christoph.

DRK unterstützt Inklusion Inklusion heißt, dass Menschen mit Behinderungen nicht ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden dürfen und ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe haben. Auf dem DRK-Campingplatz sollen sowohl behinderte Menschen arbeiten als auch dort selbst gemeinsam mit anderen Nutzern Urlaub machen können und dafür entsprechende passende Angebote vorfinden.

Die Mehrheit des Gemeinderates und die Spitze der Gemeindeverwaltung hat dazu eine abweichende Meinung, wie in den Sitzungen deutlich wurde. Der größte Teil des Sees bleibe bereits der Natur vorbehalten, wurde festgestellt und das solle auch so bleiben. Allen liege der See am Herzen. Eben deshalb solle mit der Bergbaufolgelandschaft auch Raum für einen sanften Tourismus sowie Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung geschaffen werden, inklusive einer Erschließung, mit deren Hilfe Gästen auch der Zugang zu den wenigen touristisch nutzbaren Bereichen gewährt wird. Es sei lange auf diese Entwicklung hingearbeitet worden, hatte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) im Gemeinderat betont.

Verein will mit DRK reden

Doch gegen diese Erschließung für den Kraftfahrzeugverkehr im Uferbereich nahe Dreiskau-Muckern protestiert auch der dort ansässige Uferleben-Verein. „Im Westdeutschland werden an Seen Parkplätze zurückgebaut, hier aber werden alte Rezepte wiederholt“, sagt Vorstandsmitglied Ralf Schrader. Der 46-jährige Besitzer des örtlichen Gasthofes betont, dass der Verein kein Problem mit dem Inklusionscampingplatz habe, im Gegenteil. Als Sozialarbeiter im Berufsbildungswerk kenne er das Thema Inklusion sehr gut und frage sich nur, wie das DRK dies mit dem Campingplatz umsetzen will. Er plädiere für eine gemeinsame, naturnahe Entwicklung des Platzes, auch umweltpädagogische Gesichtspunkte und Mitmachflächen müssten eine große Rolle spielen. Als Mitglied des Projektbeirates will sich Schrader dafür einsetzen. Die vom Gemeinderat und Verwaltung initiierte Bürgerbeteiligung werde sehr positiv gesehen. Schrader: „Und als Uferleben-Verein sind wir natürlich bereit, mit dem DRK über dessen Pläne zu sprechen. Wir sind interessiert und denken da gern mit.“

