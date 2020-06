Markkleeberg

Die Grünen sind froh über das Ansinnen der Stadt Markkleeberg, die Weinteichsenke als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. „Es ist erfreulich, dass die Stadt ihre Meinung dazu überdacht hat. Das ist ein großer Erfolg für alle, die seit Jahren für Naturschutz eingetreten sind“, findet der Stadtrat und Grünen-Fraktionschef Joachim Schruth. „Nun wird im Zuge des Flächennutzungsplans über zukünftige Nutzungsarten zu diskutieren sein – wir werden uns für einen möglichst geringen Flächenverbrauch einsetzen.“ Jetzt sei das Landratsamt am Zug, betont Schruths Kollege aus dem Kreistag, Tommy Penk. Der abgelehnte Antrag der Ökolöwen müsse neu bewertet und entsprechend umgesetzt werden. „Ich bin zuversichtlich, dass am Ende des Verfahrens die Unterschutzstellung stehen wird“, so Penk.

Stadt und Fraktionen sind sich einig

Die Stadtverwaltung und die Fraktionen des Markkleeberger Stadtrates folgen nach vielen Jahren des Engagements den Forderungen der Bürgerinitiative Markkleeberg-Ost (BI) und haben Mitte Juni bekannt gegeben, dass sie gemeinsam für ein Landschaftsschutzgebiet Weinteichsenke plädieren. Das soll sich an das auf Leipziger Gemarkung bestehende Landschaftsschutzgebiet Lößnig-Dölitz anschließen.

Die BI begrüßt die Absichtserklärung Markkleebergs als Schritt in die richtige Richtung, findet aber das ausdrückliche Festhalten der Stadt an einer optionalen Bebauung der Rilkestraße, die tief in die Weinteichsenke einschneiden würde, bedenklich. Die Weinteichsenke stelle die letzte im Süden von Leipzig naturnah erhaltene Bachaue zur Pleiße hin dar. Hier entstehe wichtige Kaltluft zur Kompensation städtischer Überwärmung, begründet die BI ihre Kritik. In der Senke lebten viele streng geschützte Tier- und Pflanzenarten, eine Bebauung an der Rilkestraße widerspreche den Zielen eines Landschaftsschutzgebietes.

Von Gislinde Redepenning