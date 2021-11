Grundschule Markkleeberg-Mitte wegen Corona-Ausbruch geschlossen

Markkleeberg

Die Grundschule Markkleeberg-Mitte bleibt bis einschließlich Freitag, den 19. November geschlossen. Wie Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) auf Nachfrage mitteilte, liege der Grund „in der dynamischen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen am Schul- und Hortstandort“. In einem Elternbrief wurden die Erziehungsberechtigten von der Stadtverwaltung weiterhin darüber informiert, dass die Schließung in Abstimmung mit dem sächsischen Ministerium für Kultus erfolge und auch den Hort betreffe.

Dass ausdrücklich keine Notbetreuung angeordnet wurde, liege an der „aktuell nicht vorhandenen Rechtsgrundlage“, erklärte Christian Funke, zuständiger Bereichsleiter im Markkleeberger Rathaus gegenüber der LVZ. Demnach lasse die aktuelle Coronaschutzverordnung keine Differenzierung zu, welche Eltern aufgrund ihrer Berufsgruppen Anspruch auf eine Notbetreuung haben.

20 Infektionsfälle am Mittwoch

Nach der LVZ vorliegenden Informationen waren am Mittwoch in der Grundschule Markkleeberg-Mitte rund 20 Infektionsfälle festgestellt worden. Die Einrichtung wird aktuell von 207 Schülerinnen und Schülern besucht, die seit dem 1. November jeweils montags, mittwochs und freitags einen Corona-Selbsttest durchführen. Seit einigen Tagen erfolge die Testfrequenz allerdings engmaschiger, erklärte Funke. Deshalb habe man die dynamische Entwicklung der Infektionszahlen jetzt frühzeitig erkennen und darauf reagieren können.

Keine weiteren Schließungen im Umland

Der Oberbürgermeister wies darauf hin, dass aktuell alle Bildungseinrichtungen der Stadt dahingehend intensiver beobachtet werden, die Entwicklung an den anderen Markkleeberger Schulen bislang allerdings „noch unauffällig“ sei. Auch in den anderen Kommunen des Leipziger Umlandes wie Schkeuditz, Taucha, Markranstädt, Zwenkau und Großpösna wurden auf Nachfrage keine weiteren Schulschließungen bekannt. In Taucha befindet sich allerdings in der Grundschule „Am Park“ eine Klasse in Quarantäne, eine weitere wird dort aus Personalgründen „häuslich“ unterrichtet.

Von Rainer Küster