Grundstein für Großpösnas neue Kita gelegt

Großpösna

Liesbeth hat einen kleinen, bunt bemalten Stein zur Grundsteinlegung mitgebracht. Vorsichtig steckt ihn die Dreijährige in die Metallhülse, in der außerdem Baupläne, ein Amtsblatt, die LVZ und Münzen untergebracht sind. Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) versenkt nun die so gefüllte und dicht verschlossene Hülse in die Bodenplatte der künftigen, neuen Kita „Wirbelwind“. Erzieherinnen, Personal aus dem Rathaus, Bauleute sowie Planer und Architekten verfolgen zufrieden das kleine Spektakel. Der Grundstein ist gelegt.

Kompliment von der Awo

„Wir freuen uns riesig, dass es nun mit großen Schritten vorangeht. Unsere Kinder sind ja fast täglich hier und beobachten das Baugeschehen. Wir werden jetzt noch viele Steine bunt anmalen und als symbolische ,Meilensteine’ für den bevorstehenden Umzug auf den Weg zwischen alter und neuer Kita ablegen“, erklärt Kita Leiterin Daniela Riehl. Sie und vier Kolleginnen waren mit 13 drei- bis vierjährigen Mädchen und Jungen aus der Gruppe „Schlaufüchse“ zur Grundsteinlegung gekommen. Ein großes Kompliment für diese Investition macht Heike Buchheim der Gemeinde. Die 55-Jährige ist Geschäftsführerin der Awo Leipziger Land: „Der Entwurf ist modern und einzigartig, auch das Konzept dahinter. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf die Eröffnung nächstes Jahr.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angebote über Kostenschätzung

Mit geplanten rund vier Millionen Euro ist dieser Kita-Neubau die bisher kostenintensivste Einzelinvestition, die von der Gemeinde jemals auf den Weg gebracht wurde. Doch am Abend zuvor wurde darüber in der Gemeinderatssitzung noch einmal heftig debattiert. Es standen vier Beschlüsse für die Vergabe von Bauleistungen auf der Tagesordnung, wobei besonders das Los 13 „Fenster und Außentüren“ einigen Räten Bauchschmerzen bereitete. Die drei Angebote lagen deutlich über den geplanten Kosten in Höhe von 172 000 Euro. Deshalb wurden vor der Vergabe bereits einige Teilleistungen nicht beauftragt, um sie neu auszuschreiben. Andere werden vorerst weggelassen, unter anderem Teile der Sonnenschutzanlagen. Damit hatte sich das Auftragsvolumen des günstigsten Anbieters bereits um rund 53 000 Euro reduziert, so dass dann immer noch eine Auftragssumme in Höhe von rund 250 000 Euro im Raum stand.

Mehrheit für Vergabe

Einige Räte plädierten für eine generelle Neuausschreibung dieser Arbeiten oder brachten Kunststoff- statt Holzfenster ins Spiel, um so Kosten zu sparen. Planer und Architekt Hauke Herberg vom Leipziger Büro Quartier vier verwies auf die damit verbundenen aufwendigen Neuplanungen sowie den großen Zeitverzug, der am Ende eventuell eingesparte Kosten wieder schlucken würde – falls es überhaupt neue vertretbare Angebote von Firmen gibt.

Am Ende stimmten sieben Gemeinderäte für die Vergabe dieses Loses, vier dagegen und drei enthielten sich. Außerdem wurden die Aufträge für die Elektroinstallation (rund 262 000 Euro), für Heizung/Sanitär (rund 307 000 Euro) sowie für die Außenanlagen (rund 353 000 Euro) vergeben.

Von Olaf Barth