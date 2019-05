Markkleeberg

Einstimmig und ohne lange Diskussionen haben die Stadträte in ihrer Sitzung am Mittwoch die umstrittenen Beiträge, die Grundstückseigentümer für die Sanierung von Straßen zahlen müssen, abgeschafft.

Bereits in der in der April-Sitzung ist ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Die Linke und Bündnis 90/Grüne für ein Ende der Straßenausbaubeitragssatzung eingebracht worden. Daraufhin haben in der Stadtverwaltung und in den Ausschüssen ein intensiver Informationsaustausch und Abwägungsprozesse stattgefunden. Das Ergebnis liegt jetzt vor, die neue Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Bisher hat Markkleeberg die laut Sächsischem Kommunalabgabengesetz bestehende Möglichkeit genutzt, Eigentümer, denen beim Ausbau einer Straße Vorteile entstehen, zur Kasse zu bitten. Immerhin sind so im Durchschnitt der letzten elf Jahre jährlich knapp 100 000 Euro eingenommen worden. Dem standen Verwaltungsaufwendungen für die individuellen Kalkulationen der zu Beiträge, obligatorische Informationsveranstaltungen, Beratungen der betroffenen Grundstücksbesitzer, die Erstellung der Bescheide sowie Kosten eventueller Rechtsstreitigkeiten gegenüber. „Auch wenn die Beiträge ein vertretbares Maß nicht überschritten haben, führen sie dennoch zu besonderen Belastungen der Eigentümer“, hatten die Fraktionsvorsitzenden in ihrem Antrag festgestellt. Die Haushaltssituation der Stadt Markkleeberg und der gemeinsame Entschluss der Fraktionen im Stadtrat, zukünftige Straßenbauleistungen ausschließlich solidarisch zu tragen, ermöglichten die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.

Pauschale hilft sinnvoll Projekten

Markkleeberg freut sich auch in diesem Jahr über eine pauschale Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat von 70 000 Euro. Kreisangehörige Gemeinden erhalten in den Jahren 2018 bis 2020 diese Pauschale in Höhe von 70 Euro je Einwohner für die ersten 1000 Einwohner der Gemeinde. „Damit können wir Projekte sinnvoll dort unterstützen, wo sonst die Mittel knapp sind“, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Die Stadträte müssten über die Verwendung der Mittel entscheiden. Sein besonderer Dank galt der AG Spurensuche der Rudolf-Hildebrand-Schule, die mit Schülervertretern und dem verantwortlichen Lehrer Carsten Müller zwischen den interessierten Bürgerinnen und Bürgern saß. Die AG befasst sich mit den Schicksalen der von den Nazis verfolgten und ermordeten Markkleeberger Juden und Widerstandskämpfern (die LVZ berichtete). Sie bemüht sich, ihnen ein Denkmal zu setzen und die Erinnerung in der Öffentlichkeit wach zu halten. Dafür wird sie mit 5 000 Euro unterstützt.

Jeweils 10 000 Euro fließen in die AG der Markkleeberger Sportvereine, in die Sportförderrichtlinie für Kinder und Jugendliche und in den weiteren Ausbau der Fahrradkirche Zöbigker. Sie bekommt demnächst ein neues Membrandach. Die Stadtbibliothek wird für die weitere Ausstattung mit 7 500 Euro bedacht. Die Freiwillige Feuerwehr bekommt 5 000 Euro für ein Spielmobil, das als Anhänger in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden soll, ebenso der Verein Kirchruine Wachau und der Förderverein historisches Torhaus Markkleeberg-Ost. Die Arbeit der Fördervereine von fünf Markkleeberger Schulen, der Grundschulen West, Mitte, Ost und Großstädteln sowie der Oberschule, wird mit jeweils 2 500 Euro unterstützt.

Von Gislinde Redepenning