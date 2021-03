Gymnasium in Großdeuben bleibt weiterhin geschlossen

Böhlen

Im Landkreis Leipzig öffnen die weiterführenden Schulen wieder ihre Türen für die Schüler. Doch nicht alle Einrichtungen machen mit. Das freie Gymnasium im Böhlener Stadtteil Großdeuben etwa geht einen Sonderweg und bleibt geschlossen. Und zwar noch bis zu den Osterferien. Allerdings mit zwei Ausnahmen. Lediglich die elfte Klasse darf zum Unterricht kommen (eine zwölfte gibt es noch nicht, weil die Schule erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde), außerdem können Kinder der fünften und sechsten Klasse zur Notbetreuung gebracht werden.

„Wir hören jeden Tag, dass die Inzidenzzahl wieder steigt. Von daher halten wir es für unverantwortlich, in der Situation die Schule wieder zu öffnen“, sagt Schulleiter Gregor Pohler. Gemeinsam mit den Kollegen und nach Rücksprache mit zahlreichen Eltern sei man zu der Auffassung gelangt, die Schüler und deren Familien dem Risiko einer Ansteckung nicht aussetzen zu wollen. Zumal auch die versprochenen Schnelltests nicht in den Schulen angekommen seien.

Eltern befürworten weiteren Online-Unterricht

Wie Pohler sagt, habe es zwar auf Seiten der Lehrer die Befürchtung gegeben, die Eltern würden auf die sprichwörtlichen Barrikaden gehen, allerdings sei das Gegenteil der Fall gewesen. „Bis auf eine einzige Ausnahme haben sich die Eltern dafür ausgesprochen, bis zu den Osterferien den Online-Unterricht fortzusetzen“, erklärt er.

Dieser sei schon lange Zeit sehr gut organisiert, was auch Eltern und Schüler immer wieder bestätigen würden, weshalb es nicht angebracht sei, nun den Präsenzunterricht auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Pohler hegt die Befürchtung, dass es bei den steigenden Zahlen nicht mehr lange dauern würde, bis die ersten Schulen ohnehin wieder schließen müssten. „Und dann hat keiner was gekonnt. Die Schüler sind wieder zuhause, die Eltern von dem ständigen Hin und Her frustriert.“

Gymnasium will erst nach den Osterferien wieder öffnen

Pohler rechnet damit, dass die Inzidenzzahl in den nächsten Tagen weiter steigt. Und wie es das Kultusministerium vorschreibt, müssten Schulen und Kindergärten dann wieder schließen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt fünf Tage in Folge mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt.

So hat sich das Gymnasium unter Trägerschaft des Vereins Lernwelten einen Puffer von vier Wochen geschaffen. „Und nach den Osterferien geht es auch bei uns wieder los. Vorausgesetzt, dass es bei den Lockerungen im Freistaat bis dahin auch bleibt“, macht der Schulleiter deutlich.

Von Julia Tonne