Hansjürgen Luft auf Spurensuche zur Geschichte eines Trinkglases

Bernd Mühling vom Verein Kulturgeschichte Markkleeberg kennt sich in der Historie seiner Stadt bestens aus, auch mit vielen Villen, in denen namhafte Personen der Geschichte gewohnt haben. Die spannenden Geschichten dazu hat er in seinem Kalender Verlegerhäuser 2021 zusammengefasst und in einem Artikel in der LVZ darüber berichtet.

LVZ-Artikel ruft Markkleeberger auf den Plan

Eine seiner Erzählungen widmete Mühling dem Markkleeberger Kaufhauspionier August Walter Polich, der in seinem Unternehmen in Leipzig um 1900 die erste Rolltreppe Deutschlands laufen ließ und Schnittmuster vertrieb, lange bevor Aenne Burda daran dachte. Damit rief er den Markkleeberger Hansjürgen Luft auf den Plan. In seiner Kredenz findet seit vielen Jahren ein handbemaltes Glas seinen Platz. Darauf zu sehen ist ein wackerer Fußballer, in einem Dress, wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts Mode war. Lange Puffhosen hat er an und auf seinem Kopf die einst obligate Schirmmütze, so drückt er das runde Leder an seine Brust. Ursprünglich muss es als Souvenir hergestellt worden sein. Oben, über einem roten Füllstrich des Glases, ist der Schriftzug „Aug. Polich, Leipzig“ zu lesen, umrankt von kleinen Blüten.

Hansjürgen Luft recherchiert im Internet

In Mühlings LVZ-Beitrag stand das geschichtsträchtige Markkleeberger Anwesen des einstigen Leipziger Kaufhauspioniers August Walter Polich in der Mehringstraße im Mittelpunkt. Was Luft darin las, ließ ihn nicht mehr los. Der Markkleeberger hatte das Glas aus dem Nachlass seiner Eltern übernommen. Im Internet und über Telefonbücher hatte er schon versucht, mit Nachfahren jenes August Polich in Verbindung zu treten. Alles ohne Erfolg.

„Als ich das Glas in die Hand bekam, vor knapp fünf Jahren, wollte ich herausbekommen, wer dieser Mann war“, erzählt Luft. „Vielleicht ist es der Abgebildete? Ich habe nach Leuten mit diesem Namen geforscht.“ Viele Polichs gebe es ja nicht. Im Internet fand er Informationen zur Geschichte des Merkurhauses in Leipzig, dann Angaben zum Kaufhaus Polich. Später stellte er Telefonkontakte bis nach Berlin her, doch auch die brachten keine Ergebnisse, erzählt der heute 83-Jährige.

Neue Details im LVZ-Artikel

„Dann gab es aber den Artikel in der LVZ, die ich schon lange lese. Da war einiges geschrieben worden, das mich interessierte“, freute er sich und nahm Kontakt zu Bernd Mühling auf. Die beiden trafen sich zum Gespräch und zum regen Gedankenaustausch. Sie sprachen über August Walter Polich, dessen Vater August Friedrich Polich und über das einstige schöne Kaufhaus in der Petersstraße, das 1935 abgerissen wurde und dem Merkushaus wich. Mühling erzählte auch vom Schicksal der Familie Polich, deren Nachkommen nach der Firmeninsolvenz in die Bodenseeregion gezogen sind. Zu ihnen hatte er einen persönlichen Kontakt aufgebaut.

Täschner-Meister hofft auf Museum

Hanjürgen Luft wiederum berichtete über mehrere Generationen seiner Familie, die im Leipziger Süden Geschäfte für Schuh- und Täschnerwaren führten. Begonnen hatte es im Jahr 1902 in Connewitz. Dort hatte seine Großmutter in der Bornaischen Straße 23 das erste Schuhgeschäft eröffnet, weitergeführt von ihren Kindern. Luft selbst ergriff den Beruf des Täschners und legte 1959 seine Meisterprüfung bei der Handwerkskammer ab. Nicht ohne einen gewissen Stolz verweist er auf den Goldenen und den Diamantenen Meisterbrief. Beide sind eingerahmt im Arbeitszimmer seines Wohnhauses in der Händelstraße zu sehen.

Seine weitere berufliche Entwicklung führte ihn in die Industrie. Nach Weiterbildungen zum Ingenieur wirkte er als Technischer Leiter und später als Sekretär der Erzeugnisgruppe in den Vereinigten Lederwarenbetrieben, um nach der Wende wieder zum Ursprung zurückzugehen. Zuletzt mit Ehefrau Gudrun, die das Geschäft „ Lufts Leder-Boutique“ in der Bornaischen Straße bis zum Jahre 2001 führte. Seitdem genießen beide ihr Rentnerdasein in Markkleeberg. Das Polich-Glas hat Luft übrigens Bernd Mühling versprochen – als Exponat, sobald Markkleeberg einmal ein Museum bekommt.

