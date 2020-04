Neues Konzept am Kap - Ein Hauch von Hawaii weht durch den Laden am Zwenkauer See

Katrin Hofmann und Babett Börner haben ihr Architektur- und Designbüro nach vielen Jahren im Trubel Leipzigs ans Kap nach Zwenkau verlegt und bringen mit ihrem neuen Concept Store einen Hauch Hawaii an den Hafen.