Hausmittel bei A-72-Bau: 800 Tonnen schweres Brückenteil gleitet auf Fit

Böhlen

Am Dienstag hat die nächste spektakuläre Aktion beim Bau der größten Brücke an der künftigen Anschlussstelle Zwenkau der Autobahn 72 begonnen. Ein 120 Meter langes und rund 800 Tonnen schweres Brückenteil aus Stahl wurde vom Widerlager aus in Richtung des nächsten Pfeilers geschoben. Vorgesehen ist, das Teil am 21. Juni in seine Endlage zu bringen. Die insgesamt 194 Meter lange Brücke wird einmal die Bundesstraße 2 an die A 72 heranführen und dabei die Pleiße, die Bahnlinie und die Staatsstraße 72 überspannen.

Überraschendes Detail beim Brückenbau

Ein aufsehenerregendes Detail bei den Arbeiten versetzte sogar Beobachter der Autobahn GmbH in Erstaunen. Während der stählerne Koloss von Pressen vorwärts geschoben wird, gleitet er an vorbestimmten Stellen auf zwei Schichten aus Edelstahl und Teflon. Dazwischen wird ein Schmiermittel gegeben: ein handelsübliches Spülmittel, Fit in kleinen Flaschen, wie es sie für 99 Cent im Supermarkt zu kaufen gibt.

Das Brückenteil aus Stahl, das hier an der künftigen A 72 bei Böhlen gerade auf eine Behelfsstütze geschoben wird, ist 120 Meter lang und rund 800 Tonnen schwer. In der grünen Flasche ist das Gleitmittel für den Koloss: einfaches Spülmittel aus dem Supermarkt. Quelle: André Neumann

Von André Neumann