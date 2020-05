Heimatverein lässt „Wurm der Freude“ aus bunten Steinen wachsen

Zwenkau

Bunt bemalte Steine zaubern den Spaziergängern ein Lächeln ins Gesicht – eine Initiative des Heimatvereins Zwenkau. Auf ihnen gibt es viel zu entdecken: Tiere, Boote, Sonnen und lachende Smileys. Dicht daneben ein Schild, auf dem die See-Besucher Näheres über die Steinschlange erfahren.

Aufruf zum Mitmachen

„Liebe Kinder, Spaziergänger und alle Interessierten, der Heimatverein Zwenkau startet in einer sehr besonderen Zeit den Wurm der Freude und guten Wünsche im Steinpark am Pulvermühlenweg. Macht mit!

Geklaute Steine und noch mehr Ärger rund um die schöne Idee: Vandalen haben die Stange für die vorbereitete Informationstafel abgebrochen. Die geplante Enthüllung konnte so nicht stattfinden. Quelle: Armin Kühne

Bemalt einen Stein. Seid kreativ, seid positiv und habt Spaß“, ist darauf zu lesen.

Wie es zu der besonderen Mitmachaktion kam, ist von Bärbel Fraunholz zu erfahren. „Wie viele andere auch arbeite ich zur Zeit im Home-Office“, sagt die Vorsitzende des Heimatvereins. „Während einer Videokonferenz mit Gothaer Kollegen hörte ich im Hintergrund ein Kind rufen ,Papa, komm, wir gehen zur Steinschlange’. Gleichzeitig fielen mir die bunten Steine an der Pöppelmannbrücke in Grimma ein.“ So ein Zeichen der Hoffnung sei doch toll. Das könnten die Zwenkauer bestimmt auch schaffen. Gedacht, getan: Fraunholz machte den Anfang, sammelte mit ihren Kindern und Enkelkindern Steine am Ufer des Zwenkauer Sees und bemalte diese.

Stein mit Vereins-Logo fällt ins Auge

Dutzend Zwenkauer legten ihre Steine zu einer bunten Schlange dazu. Eine Linde mit weitverzweigten Ästen fällt auf – das Heimatvereins-Logo. Wenige Meter weiter, die mit Regenbogen und Rennauto verzierten Steinchen von Theo (7). In schönstem Blau leuchtet das Exemplar von Nikolas (13). „Blau ist meine Lieblingsfarbe“, so der Schüler. Klarissa hat sich für einen Kaktus als Motiv entschieden. „Das gab’s noch nicht. Ich finde es schön, dass man gemeinsam etwas Kreatives machen kann, jeden Tag rausgeht und schaut, was die anderen für Ideen hatten. Ich will auch noch Steine mit Sprüchen verzieren“, erklärt die Dreizehnjährige. Konstantin (12) möchte ein Segelboot malen.

Bärbel Fraunholz zeigt ihren Stein mit Museums-Logo. Quelle: Armin Kühne

Schönste Motive wurden geklaut

Schnell wuchs der Wurm auf zahlreiche kleine Kunstwerke an, doch nach wenigen Stunden schon machte sich Enttäuschung breit. Langfinger haben dem Beinamen „ Mausezwenke“ unrühmliche Ehre gemacht und mehr als ein Dutzend Steine mitgenommen. „Eine grenzenlose Respektlosigkeit“, ärgert sich Fraunholz. „Die Diebe sollten sich schämen, wir malen einfach weiter.“

Die Bezeichnung „ Mausezwenke“ stammt übrigens aus der Historie, als die Zwenkauer durchreisenden Kaufleuten allerlei Gebühren abluchsten. Es kursiert auch die Version eines Diebstahls der kostbaren Rüstung des auf einem Schlachtfeld umgekommenen Konrads von Lothringen.

Von Ingrid Hildebrandt