Herfurthsche Hausmusik widmet sich Chopin und seinen Stationen in Paris

Der Konzertzyklus der Herfurthschen Hausmusik im Weißen Haus widmet sich in diesem Jahr Fryderyk Chopin und seiner Zeit in Paris. Die Neue Leipziger Chopin-Gesellschaft lädt zu einem musikalischen Streifzug auf den Spuren des Komponisten und Pianisten durch die französische Hauptstadt ein. Vorgesehen sind in diesem Jahr noch acht Konzerte – die beiden Auftakt-Veranstaltungen fielen schon dem Corona-Lockdown zum Opfer.

Nachholtermine für Beethoven

Drei Konzerte widmen sich dem Thema „ Beethoven & Wien“, das anlässlich des 250. Geburtstages des Komponisten ausgewählt worden ist. 2020 wegen der Pandemie ausgefallen, sollen sie nachgeholt werden. Sie sind am 21. März Therese von Droßdik, geborene Malfatti, einer Freundin Ludwig van Beethovens, gewidmet, am 11. April Antonie Brentano, für die er seinen berühmten dreiteiligen „Brief an die Unsterbliche Geliebte“ schrieb. Am 16. Mai heißt die Überschrift „ Beethoven und Schubert“. Franz Schubert verehrte den älteren Meister.

Hoffen auf Beginn im Februar

Von den aktuellen Entwicklungen um den Lockdown eingeholt, mussten die Veranstalter bereits das Eröffnungskonzert am 24. Januar absagen, das mit einer hochkarätigen Besetzung sicher für einen furiosen Auftakt gesorgt hätte. Es bleibt die Hoffnung, am 14. Februar mit Rio Toyada am Violoncello sowie Heike-Angela Moser, Dietmar Nawroth und Eva Sperl am Klavier beginnen zu können.

Die Konzertreihe folgt den Spuren, die Fryderyk Chopin in Paris hinterlassen hat. Mit 21 Jahren bezog er im Herbst 1831 sein erstes Quartier am Boulevard Poissonnière. In den folgenden 18 intensiven und wechselvollen Pariser Jahren ist er gleich achtmal umgezogen. Zuletzt wohnte er am luxuriösen Place Vendôme – die Hausnummer 12 wurde zur bekanntesten Chopin-Adresse. Alle Stücke für die Konzerte im Weißen Haus sind an unterschiedlichen Wohnsitzen entstanden.

Stipendiatinnen spielen „exklusiv“

Unter dem Motto „ Weißes Haus Exklusiv“ findet am Sonntag, 7. März, das Geburtstagskonzert für Fryderyk Chopin statt. Am Klavier sind Jinju Jeong und Hyelee Kang zu hören. Beide sind 1993 in Südkorea geboren und nach unterschiedlichen Wegen der Ausbildung Stipendiatinnen der Stiftung Elfrun Gabriel zur Förderung begabter junger Pianisten.

Mehr zur Herfurthschen Hausmusik steht auf der Webseite www.neue-leipziger-chopin-gesellschaft.de. Hier gibt es auch den Flyer zum Download sowie aktuelle Infos zu Absagen und Verlegungen.

