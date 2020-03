Wechsel an der Spitze des Linken-Kreisverbandes Westsachsen: Der Wurzener Jens Kretzschmar wurde auf der jüngsten Mitgliederversammlung im Goldenen Stern in Borna zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er will sich unter anderem um die Themen Nahverkehr und medizinische Versorgung kümmern.