Hochwasser in Leipzig: Alarmstufe eins an der Weißen Elster

Aufmerksame Beobachter haben es sofort gesehen: Die Pegel von Weißer Elster und Pleiße haben sich in Leipzig deutlich erhöht. Am Pegel Kleindalzig bei Zwenkau wurde am Sonntagmorgen mit einem Wasserstand von 180 Zentimetern bereits Alarmstufe eins erreicht.

Bis zum Nachmittag kletterte der Wasserstand auf 188 Zentimeter. Fast 69 Kubikmeter pro Sekunde rollten da auf Leipzig zu. Bei Pegau war der Fluss daher schon über die Ufer getreten.

Am Teilungswehr Großzschocher war die Weiße Elster ebenfalls aus ihrem Bett getreten, überströmte jedoch noch nicht die vor Kurzem erneuerte Schwelle zum Elsterflutbett.

Niederschläge und Schneeschmelze

Die Niederschläge der vergangenen Tage und die Schneeschmelze in der Region, vor allem auch in den südlicheren Gefilden wie im Vogtland, hatten den Pegel der Weißen Elster ansteigen lassen.

Die Pleiße knabberte in der Nacht auf Sonntag nur an der Alarmgrenze eins, unterschritt sie mit 219 Zentimetern am Pegel Böhlen aber um einen Zentimeter. Am Sonntagnachmittag fiel der Pegel bereits wieder auf 195 Zentimeter.

Nach den Prognosen der Wasserwirtschaftler soll der Pegel der Weißen Elster auch am Montag weiter fallen.

Alarmstufe eins löst bei den Experten der Landestalsperrenverwaltung noch keine unmittelbare Aktion aus. Der Status ist lediglich Signal, ab sofort genauer hinzuschauen..

