Markkleeberg

Aufgrund eines Corona-Falls und dem damit verbundenen Ausfall von Mitarbeitern bleibt der Hort Großstädteln am Donnerstag und am Freitag zu. „Da es aus personeller Sicht gegenwärtig nicht möglich ist, den Betrieb des Hortes aufrecht zu erhalten, hat sich die Stadt für die vorübergehende Schließung entschieden“, informiert die Stadtverwaltung. Ziel sei es, dass die Einrichtung am Montag, 23. November, wieder zu öffnen.

Offene Arbeit wird ausgesetzt

Gemeinsam mit den Leiterinnen der Markkleeberger Horte habe man die Entwicklungen in der Region und der Stadt beobachtet und diese immer wieder aufs Neue bewertet. In der vergangen Woche wurden die Eltern zur Aufrechterhaltung der offenen Arbeit befragt. Ein Großteil hatte sich dafür ausgesprochen.

„Leider hat sich die coronabedingte Situation in Markkleeberg in den vergangenen Tagen so entwickelt, dass wir in einer Telefonkonferenz neue vorübergehende Regelungen vereinbaren mussten“, heißt es in einem Elternbrief. Ab sofort werde die offene Arbeit bis auf Widerruf ausgesetzt, mindestens bis 31. Dezember. Gruppen werden pro Klassenstufe eingeteilt, im Hort Flohkiste zwei Klassen pro Klassenstufe.

Maskenpflicht in den Gängen

In den Gängen der Einrichtungen besteht für alle Kinder und Erzieher die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Eltern und Personen mit einer Vollmacht zur Abholung der Kinder dürfen die Einrichtung nicht betreten. Die Übergabe der Kinder wird wie im Frühjahr über die jeweilige Einrichtung koordiniert. Die Öffnungszeit wird auf 16.30 Uhr reduziert.

Von Gislinde Redepenning