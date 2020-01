Hymne auf die Helden des Rock’n’Roll

Zwenkau

In seinem jüngsten Buch schreibt der Journalist Mark Daniel über eine alte Leidenschaft: „Rock’n’Roll 4evermore“ ist ein gedrucktes Roadmovie über zwei Freunde, die den letzten Dinosauriern der Rockgeschichte in einem alten VW-Bus folgen, um sie noch einmal live auf der Bühne zu genießen und sich mit wildfremden Gleichgesinnten in den Armen zu liegen. Sie begutachten Ritchie Blackmore, Deep Purple, Uriah Heep, Saga, Alice Cooper, Sweet oder Suzi Quatro. Sie treffen einen Ian Gillan in kuschligen Pantoffeln oder streicheln über ihre ehrwürdigen alten Schallplatten. Die Reise geht mit Lesungen aus dem Buch weiter. Letzte Station war am Donnerstag das Kulturkino Zwenkau. Gitarrist Tino Standhaft setzte den Erzählungen mit einem rockigen Sound das Sahnehäubchen auf.

Von Gislinde Redepenning