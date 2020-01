Ideenwettbewerb fördert Projekte in der Region

Landkreis Leipzig

Unter dem Motto „Ideen gesucht – Strukturwandel beginnt im Kleinen“ gehen die Ideenwettbewerbe des „Sächsischen Mitmach-Fonds“ ab Samstag, 1. Februar, in die zweite Runde. Bis zum Sonntag, 15. März, können Vorschläge für Projektideen aus den sächsischen Braunkohlerevieren, also auch dem Landkreis Leipzig auf www.mitmachfonds-sachsen.de eingereicht werden.

Regionale Projektideen haben profitiert

Kleinprojekte können bis zu 5000 Euro bekommen. Für mittlere Projekte gibt es bis zu 10 000 und für Großprojekte bis zu 15 000 Euro. So freuten sich die Mitglieder der AG Fahrradkirche Zöbigker im letzten Jahr über 5000 Euro für den Bau eines Glockenstuhls, in den die beim Brand 1942 geborgene Glocke als einziges historisches Fundstück zurückkehren soll. Die Kinder der evangelischen Lebenswelt-Grundschule in Rüssen-Kleinstorkwitz profitieren sogar von 15 000 Euro, die in den Bau einer neuen Bushaltestelleinvestiert werden. Die derzeitige Haltestelle besteht lediglich aus einer Tafel am unbefestigten Straßenrand im Geschwister-Scholl-Weg.

Der Ideenwettbewerb, initiiert von der Sächsischen Staatsregierung, richtet sich an Bürger, Vereine, Verbände, Kammern, Stiftungen, soziale Träger, Schulen sowie Kommunen, kommunale und wissenschaftliche Einrichtungen in den sächsischen Braunkohleregionen. Zur Förderung der eingereichten Ideen stehen 2020 wie im Vorjahr 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. 2019 wurden mehr als 1500 Projektideen eingereicht, von denen mehr als 600 Projekte prämiert wurden.

Neue Kategorien

Neu ist die Kategorie „Kommunen“ für Ideen zur Vernetzung mit den Bürgern, die zur Verbesserung von Lebensqualität sowie Mobilität in der Region beitragen. Hier kann es für ein Großprojekt 30 000 Euro geben. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der interkommunalen Kooperation. Ebenfalls neu ist die Kategorie „Existenzgründer“ als Anschubfinanzierung in der Vorgründungsphase. Prämiert werden regionale innovative Geschäftsideen, die nachhaltig zur Aufwertung der Region beitragen und einen positiven Einfluss auf den Strukturwandel haben. In dieser Kategorie können bis zu zehn Preisgelder mit 5000 Euro pro Existenzgründer vergeben werden.

Von Gislinde Redepenning