Im Leipziger Südraum um Borna sterben Eichen nach drei Trockenjahren ab

Borna

Dieses Jahr ist kein gutes für den Wald im Südraum Leipzig. Speziell für Eichen nicht. In den Wäldern hier sind 2021 viele Eichen gestorben, erklärt Oliver Hering. Er ist als Förster im Forstamt Leipzig fürs Revier Neuseenland zuständig, das sich von Markranstädt bis Kitzscher und Regis-Breitingen bis Pegau erstreckt. Das Eichensterben ist eine Folge der trockenen Jahre seit dem Jahrhundertsommer 2018.

Alle Reserven aufgebraucht

Die Eichen hatten die ersten Trockenjahre seither noch einigermaßen überstanden. „Eichen überleben schon einmal ein oder auch drei Trockenjahre“, so Hering. „Zeitweise kommen sie auch mit wenig Wasser aus.“ Irgendwann aber seien sämtliche Reserven aufgebraucht, „und dann sterben sie ab“. Bereits vor Jahresfrist traf es Birken und Pappeln, klassische „Pionierarten“, die nach dem Ende von Tagebauen und Bergbau angepflanzt wurden.

Waldflächen werden sich selbst überlassen

Dabei ist es durchaus natürlich, dass Bäume absterben, macht der Förster klar. „Etwa wegen Lichtmangels sowie schlichtweg aus Altersgründen.“ Allerdings wird längst nicht jede Fläche, auf der Bäume abgestorben sind, am Ende wieder aufgeforstet. Zur Strategie des Forstamtes Leipzig gehört es auch, Waldflächen sich selbst zu überlassen, sodass sie sich im wahrsten Wortsinn natürlich entwickeln können.

Die Karte: Das Forstrevier Neuseenland in der Revierübersicht des Forstbezirks Leipzig

4500 Hektar Wald im Südraum

Der Südraum Leipzig zählt zu den waldärmsten Gebieten in Sachsen. „Bei uns sind 16, 17 Prozent der Flächen bewaldet.“ Der sächsische Durchschnitt liegt bei 29 Prozent. Angestrebt werden 30 Prozent. Etwa 4500 Hektar Wald gibt es im Südraum, in aller Regel Mischwald. Zu den größeren Arealen in einer Gegend, die schon seit dem Mittelalter als waldarm bezeichnet werden kann, gehören das Fürstenholz zwischen Borna und Bad Lausick sowie die Haselbacher Kippe bei Regis-Breitingen, ein Aufforstungsgebiet.

Aufgeforsteter Wald zwischen Borna und Flößberg. Quelle: Andreas Döring

Widerstandsfähige Roteichen

Bleibt die Frage, wie der Wald im Neuseenland so umgestaltet werden kann, dass er in künftig zunehmend trockenen Jahren gute (Über-)Lebenschancen hat. Als widerstandsfähig gilt etwa die Roteiche, die sich sehr gut an die Umweltbedingungen anpassen kann. Eine Baumart aus Nordamerika, die wie so vieles, was von dort kommt, größer ist als vergleichbare einheimische Arten.

Und in der Tat, macht Förster Hering klar, sind Roteichen der deutschen Stileiche überlegen. Dennoch sehen es Naturschützer nicht gern, wenn sich die Roteiche in den mitteldeutschen Wäldern ausbreitet. Anders als Stileichen steht sie Tieren nicht als guter Lebensraum zur Verfügung.

Experimente mit Esskastanien

Bäume aus dem Mittelmeer wie Olivenbäume kommen schon deshalb nicht als Alternativen für die sächsischen Wälder in Frage, weil sie Spätfröste, wie in unseren Breitengraden normal, nicht überstehen würden. Deshalb wird in Sachsen und Deutschland auch mit Bäumen wie Esskastanien experimentiert, die etwa in Südtirol beheimatet sind. Als widerstandsfähig gelten zudem Bäume wie Winterlinde, Vogelkirsche, Hainbuche und Ulme.

Anpassungsfähige Bäume gesucht

Fakt ist, dass die Trockenperioden länger werden. Daran ändern heftige Niederschläge wie in diesem Sommer nichts, weil die im Zweifel nicht tief genug ins Erdreich sickern. „Es geht um anpassungsfähige Bäume“, so Oliver Hering. Denn Bäume künstlich zu bewässern, geht im Wald ohnehin nicht. Und wenn das bisweilen in Großstädten passiert, ist das im besten Fall nur für eine kurzen Zeitraum gut und sinnvoll. „Die Bäume würden sich daran gewöhnen und schneller verdursten, wenn sie dann kein Wasser mehr bekommen.“

Wald im Forstrevier Neuseenland, hier am Bockwitzer See. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Nikos Natsidis