Am Wochenende fand in der Jugendherberge von Bad Lausick das 12. Treffen der IG Stadtroller Berlin statt. Zum zweiten Mal im Landkreis Leipzig. 22 DDR-Motorroller nahmen daran teil. Die Rollertreffen finden in der ganzen Bundesrepublik statt. Ausgehend von Ludwigsfelde, wo Pitty, Wiesel, Berlin und Troll bis 1964 gebaut wurden.