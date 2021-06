Großpösna

Jedes Jahr seit 2013 spielen sich im Oberholz die immer gleichen Vorgänge ab: Im Frühjahr rücken Waldarbeiter aus Colditz an, um den Riesen-Bärenklau im Großpösnaer Oberholz zu bekämpfen. In diesem Jahr allerdings kamen sie wegen des kühlen Mais so spät wie noch nie, da das Wachstum allgemein erst später begann. Im Gegensatz zu den Anfangsjahren müssen die Pflanzen jetzt regelrecht gesucht werden. „Am Anfang mussten wir uns von außen in die Flächen vorkämpfen, so hoch und dicht stand der Riesen-Bärenklau. Jetzt suchen wir die nachwachsenden Vorkommen, um sie noch vor der Blüte zu vernichten“, erläutert Waldarbeiter Volkmar Wagner (60). Gemeinsam mit seinem Kollegen Mario Paul (59) stapft er durch das hohe Gras. Anfangs waren drei Durchgänge pro Jahr nötig, jetzt reicht einer.

Am Anfang des Wachstums ist der Riese ein Zwerg und muss im hohen Gras gesucht werden. Quelle: Olaf Barth

Das bespritzte Kraut löst sich mit der Zeit auf

Beide Männer tragen Schutzanzug, Handschuhe, Schutzbrille und eine Atemschutzmaske. Der Behälter mit rund zwölf Litern Pflanzenschutzmittel ist auf dem Rücken festgeschnallt. Die Chemikalie gelangt per Handdruckspritze auf die Blätter des Krautes. Dabei handelt es sich um ein selektiv wirkendes Mittel, bei dem nur zweikeimblättrige Pflanzen eingehen. „Auf diese Weise werden Gräser, Kräuter, Blumen und anderes geschont. So gewährleisten wir, dass der Eingriff möglichst klein gehalten wird“, sagt Christoph Seifert. Der 37-Jährige leitet das Forstrevier Leipzig-Süd. Der bespritzte Riesen-Bärenklau löst sich mit der Zeit auf, das Gras ringsum bleibt unbeschadet.

In den vergangenen Jahren waren Einzelpflanzen auch ausgegraben worden, was allerdings wegen der weitreichenden Wurzeln sehr aufwendig ist. Ansammlungen von einzelnen Pflanzen oder kleine Gruppen werden mit dem Pflanzenschutzmittel bekämpft. Denn der Riesen-Bärenklau ist gefährlich. Sein Saft kann schwere, verbrennungsähnliche Verletzungen auf der Haut verursachen. Eine Informationstafel des Forstbezirks Leipzig nahe der Wiese klärt über das Gewächs auf.

Forstrevierleiter Christoph Seifert empfiehlt Spaziergängern im Oberholz, sich an der Tafel über den Riesen-Bärenklau zu informieren. Quelle: Olaf Barth

Das Herkuleskraut ist ein Neophyt

Bei dem auch Herkuleskraut genannten Riesen-Bärenklau handelt es sich um einen sogenannten Neophyten. Das sind gebietsfremde, eingeschleppte Pflanzen. Das aus dem Kaukasus stammende Kraut ist Europas größte Blütenpflanze und wird bis zu 3,50 Meter hoch. Im Oberholz sind von den ursprünglich 18 kartierten Flächen-Vorkommen keine mehr vorhanden. Wenige Standorte mit Einzelpflanzen oder kleinen Gruppen befinden sich hauptsächlich an der großen Wiese im Norden des Waldes.

„Von der ursprünglichen Pflanzenzahl sind schätzungsweise nur noch maximal drei Prozent vorhanden. Ganz weg kriegen wir den Riesen-Bärenklau aber nie. Wenn wir jetzt aufhörten, würde er sich wieder ausbreiten. Wir müssen dranbleiben“, betont Forstrevierleiter Seifert. Zumal andere seltene und geschützte Pflanzen im Oberholz durch eine Ausbreitung des invasiven Herkuleskrautes gefährdet wären. Diese Gefahr ist real. Denn in den Blüten der Anfangsjahre wurden viele tausend Samen produziert, die sehr lange im Boden liegen können, bis sie keimen.

