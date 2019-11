Im Technikpark schwebt Birkpflug ein

Großpösna

Was für Laien erst einmal nur wie ein langes, unförmiges Stück Metall mit Drehgestell aussieht, lässt die Herzen der Bergbau-Sachverständigen höher schlagen: der Birkpflug. Das einst im Tagebau Espenhain eingesetzte und in Thräna von Franz Birk entwickelte und 24 Meter lange Spezialgerät für den Tagebau-Gleisbau ist aus dem Spreewald in die Region zurückgekehrt. Es ist ein Eigenbau des Braunkohlekombinats Borna. Seit Freitag-Nachmittag gehört das Ungetüm zu den einzigartigen Exponaten des Bergbau-Technik-Parkes (BTP).

Spezialgerät für Gleisbau

„Für uns ist das etwas ganz Besonderes. Dieser Birkpflug in ,Normalspur’ ist der letzte seiner Art und etwas Spezielles in der Region“, freut sich BTP-Leiter Thorsten Hinz. Dieses Gerät dann den Besuchern zu erklären, sei die Aufgabe der Mitarbeiter und Gästeführer. „Kurz gesagt, mit dem Gerät konnte beim Rücken der Gleise viel schneller als per Hand Kies und Schotter ins Gleisbett eingebracht oder herausgeholt werden. Das war gerade für den gleisgebundenen Tagebau sehr wichtig“, erklärte der 49-Jährige und ergänzt: „Der Birkpflug ist durch seine technischen Alleinstellungsmerkmale sowie der regionalen Bezüge ein weiterer Meilenstein beim Aufbau der Ausstellung von industriekulturellen Sachzeugen aus der Geschichte des Braunkohlentagebaus im Südraum Leipzig.“

Aus Lübbenau geholt

Von einem Mitarbeiter der Pressnitztalbahn war der BTP schon vor Jahren auf den Pflug aufmerksam gemacht worden. Als Eigentum der Pressnitztalbahn stand er in Lübbenau. „Vor zwei Jahren haben wir vereinbart, ihn in den BTP zu holen. Dank Fördermitteln aus dem Leaderprogramm konnten dann die Transportkosten in Höhe von 30 000 Euro finanziert werden“, so Hinz. Außer diesem 51 Tonnen schweren Birkpflug zog am Freitag noch ein weiteres neues Exponat in den BTP ein. Es handelt sich dabei um einen etwa zwölf Tonnen schweren Kesselwagen aus dem Tagebau. Der Inhalt des Kessels konnte unter anderem zum Auftauen der Weichen verwendet werden. Beide neuen sowie die eindrucksvollen anderen Tagebauriesen-Exponate können noch bis einschließlich 17. November besichtigt werden. Der nahe der Deponie Cröbern und über die B 2 zu erreichende BTP ist mittwochs bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Nach der Winterpause startet dann die neue Saison am 14. März. „Dann werden wir noch einige andere Neuerungen präsentieren“, blickt Hinz schon mal voraus.

Von Olaf Barth