Impfzentrum Markkleeberg: Menschen haben vor Glück geweint

Markkleeberg

Der Start war überzeugend: Über 400 Impfungen wurden am Osterwochenende im Markkleeberger Rathaus verabreicht. Nach ein paar Tagen des Durchatmens begann am Sonntag bereits die zweite Etappe. Eine ganze Woche lang, bis zum 19. April, wird jetzt nonstop weiter geimpft, täglich rund 180 Dosen. Aber der Erfolg hat auch seinen Preis. Nicht nur die direkt im Impfzentrum beteiligten Helfer, sondern auch die Mitarbeiter im Rathaus arbeiten inzwischen am Anschlag.

Ärmel hochgekrempelt und losgelegt

„Was da auf uns zukommt, hatten wir vorher nicht geahnt“, räumt Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) ein. Er selbst hatte vor einiger Zeit einen Impftermin in Borna. „Dort habe ich mich gleich mal umgeschaut und gefragt, was man bei der Einrichtung eines Impfzentrums alles beachten muss.“ Es sei ihm damals schon klar gewesen, dass die Kommunen so etwas selbst organisieren müssen und nicht auf Maßnahmen von außen warten können. Mit den Informationen im Gepäck, kehrte Schütze ins Rathaus zurück und unterbreitete den Mitarbeitern seine Idee. „Dann haben wir die Ärmel hochgekrempelt und losgelegt.“

Hürdenlauf über Formulare

Wie nicht anders zu erwarten, erwies sich die Bürokratie als größte Hürde. „Da bekamen wir beispielsweise eine 6-seitige Ausarbeitung darüber, wie mit den Abfällen zu verfahren ist“, schüttelt Schütze den Kopf. Auch die Irritationen um den Impfstoff sorgten für zusätzlichen Aufwand. „Erst hieß es, wir bekommen Biontec, dann plötzlich AstraZeneca. Als wir die Formulare dafür fertig hatten, wurde drei Tage vor dem Start wieder Biontec angekündigt. Also alles noch mal von vorn...“ Die Terminvergabe erfolgte zunächst über die ansässigen Hausärzte, da nur diese wissen, welche Patienten der Impfkategorie zugeordnet sind. Die Resttermine wurden dann telefonisch im Rathaus vergeben.

Freudentränen am anderen Ende der Hotline

Der Ansturm auf die Leitungen war so enorm, dass in Schichten gearbeitet wurde und Schütze sich zeitweise selbst mit ans Telefon setzen musste. Der OBM an der Hotline, eine Erfahrung, die er nicht mehr missen möchte. „Ich hatte Menschen am Hörer, die vor Glück geweint haben. Es sei ihr größtes Ostergeschenk“, erinnert er sich an die Reaktionen. Allerdings konnte nicht jedem Anrufer geholfen werden. „Impfwillige aus Dresden beispielsweise, die auch bei uns um einen Termin gebeten haben, können wir nicht berücksichtigen.“ Das Angebot gilt nur für Markkleeberger Einwohner.

Zweiter Durchgang: 1440 Impfdosen in acht Tagen

Jetzt begann die zweite Etappe. Bis zum 19. April werden im Großen Lindensaal des Rathauses täglich 180 Dosen verimpft. Wieder mit Unterstützung des DRK sowie des Arbeiter-Samariter-Bundes und wieder werden freie Resttermine telefonisch im Rathaus vergeben. „Impfwillige der Prioritätsgruppen I und II können noch bis 12. April zwischen 8 und 14 Uhr eine der Rufnummern 35 33 - 125, - 175 oder -178 nutzen, um einen Termin für die Erstimpfung zu vereinbaren“, empfiehlt der OBM.

Von Rainer Küster