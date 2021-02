Markkleeberg/Leipzig

Immer wieder neue Corona-Verordnungen mit der Verlegung der Winterferien in Sachsen und geänderte Präsenzpflichten für Schülerinnen und Schüler bringen vieles durcheinander – in Markkleeberg vermutlich auch einen Busfahrer, der zwei Jugendliche nur „aus Kulanzgründen“ hat mitfahren lassen, weil ihre Jahreskarten vermeintlich ungültig waren. Für den Rückweg müssten sie neue Karten kaufen, so seine Ansage.

Aufregung trotz gültiger Fahrausweise

Die Aufregung war groß am Freitagmorgen, als Emma (17) und ihre Freundin kurz nach sieben Uhr in der Hauptstraße die Linie 106 bestiegen, die sie zum Beruflichen Schulzentrum nach Leipzig-Probstheida bringen sollte. Beide haben eine SchülerCard, die zusammen mit dem Schülerausweis gültig ist – so dachten sie, froh nach der langen Corona-Pause wieder in den Unterricht zu dürfen. Beim Einsteigen zeigte ihnen jedoch die elektronische Kontrolle mit einem roten Licht einen ungültigen Fahrausweis an. Der Busfahrer ließ die Jugendlichen nicht in der Kälte stehen und nahm sie trotzdem mit, „aus Gründen der Kulanz“, wie er betonte. Für den Rückweg müssten sie jedoch neue Tickets kaufen – was ohne Geld in der Tasche keine Option ist – oder sich etwas anderes einfallen lassen.

Mutter bekommt telefonisch keine Auskunft

Emmas Mutter Ivonne Banik hat daraufhin die Telefondrähte glühen lassen. Am Service-Telefon der Leipziger Verkehrsbetriebe konnte man ihr nicht weiterhelfen. Es könne sein, dass die Karte schadhaft ist, so eine Vermutung. Sie müsse sich jedenfalls selbst darum kümmern, wie ihre Tochter nach Hause käme, wenn sie sich kein Ticket kaufen könne, erklärte man ihr. „Natürlich hätten wir ihr genügend Geld mitgegeben, aber woher hätten wir denn wissen sollen, dass sie das braucht?“, fragte sich Ivonne Banik. Ihre Idee, das könne mit dem geänderten Schulferienplan zusammenhängen, wurde rundweg abgelehnt.

Rückholservice letztlich unnötig selbst organisiert

Sie wandte sich auch ans Bürgertelefon des Kultusministeriums, das sei ja verantwortlich für die Ferienpläne. Man sei nicht zuständig, hieß es dort, und verwies sie an die zuständigen Kommunen, wieder mit dem fruchtlosen Hinweis, sie hätte ja ihrer Tochter genügend Geld mitgeben können. „Man fühlt sich Freitag gegen Mittag hilflos, weil niemand zu erreichen ist“, seufzte Ivonne Banik. Nach rund zweieinhalb Monaten schulischer Zwangspause, für die man ja das Ticket bezahlt habe, passiere dann so etwas – und keiner wisse Bescheid. Den Rückholservice habe man schließlich organisiert, der Freund der Tochter holte sie mit dem Auto ab.

Kontrollmodule sind nicht angepasst

Licht ins Dunkel bringt Thomas Fröhner, Organisationsleiter bei der Regionalbus Leipzig GmbH. „Die Kontrollmodule in den Bussen haben noch den ursprünglichen Ferienkalender geladen, weil die Technik nicht so schnell angepasst werden konnte“, erklärt er. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) mit der Tarifhoheit habe aber alle Partner darüber informiert, dass die Schüler-Tickets in ihrer Geltung an die Verlagerung der Ferienzeiten angepasst werden und von Montag bis Freitag zwischen 5 und 18 Uhr gültig sind.

Die Technik hinkt allerdings noch hinterher. Den SchülerCard-Inhabern wird ein rotes Licht angezeigt, auch der Busfahrer bekommt über seinen Bordcomputer aufgrund der gespeicherten Daten die Ungültigkeit angezeigt. Ein Problem, das alle Verkehrsbetriebe möglicherweise auch noch in der nächsten Woche, die im alten Ferienkalender schulfrei war, haben könnten. Die Busfahrer jedenfalls sollten auf verschiedensten Wegen informiert sein, über Aushänge oder übers Intranet, so Fröhner. Ob der betroffene Fahrer diese Information nicht kannte oder ob es Missverständnisse gegeben habe, konnte er nicht sagen. Der „Supergau“, dass Kinder oder Jugendliche im Schnee stehengelassen würden, sei jedenfalls nicht eingetreten.

Probleme dieser Art seien auch in den Bussen und Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nicht ganz auszuschließen, weil es nicht möglich sei, die Technik jeweils an die Terminveränderungen anzupassen, erläutert LVB-Sprecher Marc Backhaus. Die Mitarbeiter habe man dahingehend aber alle informiert.

Von Gislinde Redepenning