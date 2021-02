Markkleeberg

Die Saisonstarts für den Kletterpark Markkleeberg und die Adventure-Golfanlage oberhalb der Auenhainer Bucht gleich daneben sind für Ostern Anfang April geplant – sofern die Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie das zulassen.

Spaß hoch oben und auf dem Boden

Während die Ausflüge in luftige Höhen schon etwas Mut erfordern, bietet die modernste Art des Minigolfs auf Bahnen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zwischen fünf und 25 Metern Spaß für die ganze Familie. Auf dem abwechslungsreichen Parcours müssen Hindernisse vom Findling, über einen Bachlauf bis hin zur Baggerschaufel bewältigt werden. Reservierungen sind für Golffreunde aktuell nicht notwendig, aber ab Saisonstart unter 034297 988841 beziehungsweise per Mail an info@adventuregolf-markkleeberg.de möglich.

Buchungsportal öffnet am 1. März

Am 1. März öffnet das Buchungsportal des Kletterparks. Wer für dieses Jahr eine Kletterpartie mit toller Aussicht über den Markkleeberger See plant, kann sich ab kommenden Montag seinen Wunschtermin reservieren. Buchungsanfragen sind per E-Mail an buchung@kletterparkmarkkleeberg.de oder telefonisch unter 034297 988840 möglich.

Gutscheine für beide Möglichkeiten, sich zu vergnügen, sind per Mail an info@kletterparkmarkkleeberg.de erhältlich. Sobald die Touristinformation der Stadt Markkleeberg in der Rathausstraße wieder geöffnet hat, können sie auch dort käuflich erworben werden.

Weitere Informationen zum Kletterpark und zur Adventure-Golfanlage sind im Internet unter www.kletterparkmarkkleeberg.de zu finden.

Von Gislinde Redepenning