Vor allem unter Hundehaltern herrscht in Markkleeberg derzeit helle Aufregung. Nachdem in den letzten Tagen an verschiedenen Orten in der Großen Kreisstadt Giftköder gefunden wurden, wächst die Sorge vor gravierenden Folgen einer Gassi-Runde. „Insbesondere auf dem Gelände des Agra-Parks und am Festanger wurden Köder in Form von Wurststücken gefunden, die Rasierklingen und Rattengift enthalten sollen“, warnt die Stadtverwaltung.

Erhöhte Vorsicht sei aufgrund bisheriger Fundorte im Bereich des Pleißedammes, der Spiel- und Hundewiese sowie rund um den Pavillon geboten, ferner auch im Bereich der Straße Am Volksgut an der ehemaligen Straßenbahnendstelle Markkleeberg-West. Die Warnung richtet sich darüber hinaus auch an die Eltern von Kleinkindern, die wegen der von den Ködern ausgehenden Gefahren nicht unbeaufsichtigt bleiben sollten. Das Ordnungsamt kontrolliere die Bereiche seither verstärkt und auch die Mitarbeiter des Agra-Parkes sowie der Landestalsperrenverwaltung seien informiert worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Nachdem bislang unbestätigte Informationen über zwei nach der Aufnahme solcher Köder verstorbene Hunde die Runde machten, hat inzwischen auch die Polizei Ermittlungen aufgenommen. „Nach Vorliegen eines entsprechenden Hinweises gehen wir dem Tatverdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz nach“, erklärte am Donnerstag eine Sprecherin der Leipziger Polizeidirektion. Dass es keine belastbaren Angaben zur Anzahl inzwischen gefundener Giftköder gibt, liege daran, dass bislang lediglich Hinweise vorliegen und noch keine Anzeige erstattet worden sei, so die Polizei. Nach Abstimmung mit den Ordnungskräften empfiehlt die Stadtverwaltung, nach dem Auffinden eines mutmaßlich vergifteten Lockmittels die Polizei unter der Rufnummer 0341 30300 zu informieren und bis zu deren Eintreffen vor Ort zu bleiben.

Von den Meldungen in Alarmstimmung versetzt wurde auch Jennifer Tschipang. Die Markkleeberger Sachverständige für Hundewesen hat selbst sechs Vierbeiner und ist mit ihnen regelmäßig in der Stadt und ihrem Umfeld unterwegs. Den Unmut mancher Menschen über rücksichtslose Hundehalter könne sie verstehen. „Ich ärgere mich selbst jedesmal darüber, wenn ich in einen Haufen trete“, sagt sie. Aber ihr Ärger richte sich dann gegen die Halter der Hunde und nicht die Tiere. „Das ist nicht hinnehmbar, wenn sich Unmut in irgendeiner Form gegen das Wohl von Mensch oder Tier richtet“, schimpft sie.

„Denke, das ist Ausdruck von Frustration“

Anja Jonas sieht das ähnlich. „Ich denke, das ist ein Ausdruck der Frustration“, sagt die Markkleeberger Stadträtin, die mit ihrem Entlebucher Sennenhund ebenfalls viel in der Markkleeberger Flur unterwegs ist. Dabei begegne sie mitunter Hundehaltern, die ihre Tiere nicht an der Leine führen. „Das kann anderen Passanten Angst machen“, ärgert sie sich über die wenigen rücksichtslosen Tierbesitzer, die damit auch den Ruf derer schädigen, die sich vorschriftsmäßig verhalten. „Einen rücksichtslosen Tierhalter bestraft man durch solche Köder aber nicht“, schimpft Jonas und hat dabei auch das Wohl von Hunden im Auge, die für Menschen wichtige Hilfen im Alltag sind. „Auch Schutz- und Assistenzhunde werden durch solche Straftaten gefährdet“, sagt sie wütend.

Einer, der sich in Markkleeberg mit der Situation, den Gefahren und Symptomen bestens auskennt, ist Tierarzt Sascha Weinlein. „Solche Giftköder-Attacken kommen meist in Wellen, die letzte gab es vor genau einem Jahr“, hat er festgestellt. Damals habe er in seiner Praxis in der Koburger Straße sechs Hunde behandeln müssen. „In der aktuellen Welle noch keinen“, ist er erleichtert und empfiehlt Hundehaltern, bei möglichen Symptomen sofort einen Veterinär aufzusuchen. „Magenkrämpfe, Blut im Stuhl, Erbrechen mit Blut oder kleine punktartige Blutungen an den Schleimhäuten sind ziemlich sichere Zeichen für eine Vergiftung“, rät er zu schnellem Handeln.

Von Rainer Küster