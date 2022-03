In Markkleeberg zu sehen: Der Moment, als die Kanzlerin aufschrie

Markkleeberg

Irgendwo unter der Schar der Fotografen, die täglich am Rande großer Ereignisse um die besten Plätze kämpfen, befindet sich oft auch Georg Wendt. Einer unter vielen. Wenn allerdings die Rede auf ein bestimmtes Foto kommt, ist der 47-Jährige plötzlich nicht mehr nur Teil der Masse. „Ach, Sie sind das“, heißt es dann ebenso erstaunt wie respektvoll. Im Gegensatz zum Namen des 1974 in Leipzig geborenen Fotografen ist seine Aufnahme, die er selbst „Der Schrei“ nennt, inzwischen weltweit bekannt.

Es war im September 2021, als Wendt den Auftrag erhielt, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Besuch des Vogelparks Marlow zu begleiten. Mit dem Umstand, sich aus der Hand fressen zu lassen, sei sie zunächst sehr routiniert umgegangen, hieß es in den Medien später zu der Fotoserie, die eine von Papageien umschwärmte Kanzlerin zeigt. Einer der bunten Vögel allerdings ließ sich zu einer Tat hinreißen, mit der man im politischen Alltag eher nicht rechnet: Er biss in die Hand, die ihn fütterte.

„Zutiefst menschlicher Augenblick“ für die Ewigkeit

„Diesen höchst menschlichen Augenblick des Erschreckens hielt Georg Wendt im Bild fest“, würdigte vor vier Wochen auch die Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz das Siegerfoto im deutschlandweit ausgelobten Wettbewerb „Rückblende 2021“. Wendt hatte „mit deutlichem Abstand den Publikumspreis für Fotografie“ gewonnen. Während das Bild zu diesem Zeitpunkt unter den Lesern führender europäischer Zeitungen längst für Gesprächsstoff gesorgt hatte, ist dessen Urheber allerdings nach wie vor kaum bekannt.

„Die meisten Menschen schauen nicht drauf, welcher Name unter einem Foto steht“, hat Wendt festgestellt und weiß sich dabei in einer Reihe mit Künstlern wie Wilfried Falkenthal, mit dessen Namen auch nur wenige etwas anzufangen wissen, bis die Rede auf sein Gemälde „Das Brigadebad“ kommt. Aber in Fachkreisen ist das anders. Als Andreas J. Mueller, Chef des Deutschen Fotomuseums in Markkleeberg, von den Aufnahmen erfuhr, habe er „keine Sekunde gezögert und Wendt sofort kontaktiert“, erzählt er.

Zwischen Erinnerungen und Legenden

Die Rufnummer hat Mueller im Speicher, denn beide kennen sich schon aus jener Zeit, da Wendt sich in Leipzig die ersten Sporen als Presse- und Modefotograf verdiente. Und so sind die Aufnahmen aus der Vogelpark-Serie mit Angela Merkel, darunter natürlich auch „Der Schrei“, jetzt der absolute Besuchermagnet in der Rotunde des Museums, das am Sonntag zum Schauplatz eines weiteren Höhepunktes wurde: Der preisgekrönte Fotograf machte der Ausstellung im Agra-Park seine persönliche Aufwartung.

Beim Wiedersehen mit seinem Freund Mueller wurden nicht nur alte Geschichten aufgewärmt, sondern wurde auch mit einigen Legenden aufgeräumt, die sich inzwischen um den „Schrei“ ranken. Ja, es sei richtig: Das Foto wollte die Agentur zunächst gar nicht haben. „Da kommen bestimmt Anrufe, wurde befürchtet. Die kamen dann auch, aber in Form von Glückwünschen“, strahlt Wendt, der auch „das Glück, im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt zu haben“, würdigt.

Von Rainer Küster