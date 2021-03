Markkleeberg

Die symbolische Schlüsselübergabe für die neue integrative Kita „Am Wasserturm“ entlang der Städtelner Straße fand am Freitag wegen der Corona-Pandemie im kleinen Kreis statt. Dabei hätte die Einweihung des Ersatzbaus für das in die Jahre gekommene Gebäude eine Riesen-Party verdient.

Einzug in größte Kita der Stadt

Immerhin hat die Stadt 4,6 Millionen Euro in die größte Kita der Stadt für 60 Krippen- und 105 Kindergartenkinder investiert, davon 1,6 Millionen Fördergelder. Im Dezember 2018 hatte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) persönlich einen Fördermittelbescheid vorbeigebracht. „Ich erinnere mich noch gut an den Baubeginn im August 2019. Ich durfte den ersten Baggerbiss ausführen, das hat Spaß gemacht“, blickte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) schmunzelnd zurück. Noch schöner sei natürlich der Termin der Eröffnung.

Über einen zentralen Eingang und das Foyer geht es mittig hinein ins Gebäude. Die Nutzung des rechteckigen Baus ist klar gegliedert. Das untere Geschoss steht mit fünf Gruppenräumen dem Krippenbereich zur Verfügung. Im oberen Geschoss gibt es einen teilbaren Multifunktionsraum. Hier werden die Kindergartenkinder in sieben Gruppenräumen betreut. Der Weg ins Freie führt hier über Balkone und Treppen. Küche, Umkleiden, Technikräume und Büros vervollständigen das Konzept. Die Süd-Ost-Ausrichtung des Hauses, Terrassen und Balkone, garantieren in allen Zimmern viel Sonne und viel Licht.

Abriss steht im Sommer an

An den Außenanlagen wird noch gearbeitet. Der erste Bauabschnitt ist beendet. Der zweite kann erst beginnen, wenn das ausrangierte Bestandsgebäude an der August-Bebel-Straße abgerissen ist. Der Altbau war in die Jahre gekommen, eine Sanierung hätte sich nicht mehr gelohnt. Das Haus sei schon fast ein halbes Jahrhundert alt, die Kita wurde 1972 errichtet, sagte Schütze. Die Planungen für den Abriss, der vermutlich ab Juni passieren soll, liefen.

Voraussichtlich Ende diesen Jahres dürfen die Kinder draußen auf einem weiträumigen Gelände herumtoben – die Stadt räumt dem Bewegungsdrang ihres Nachwuchses viel Freiraum ein. „Für jedes Kind stehen 15 großzügige 15 Quadratmeter zur Verfügung, der Schlüssel sieht lediglich 10 vor“, so der OBM.

Ersatzneubau für Kita Wasserturm Die frühere stadtnahe Kita wurde 1972 für inzwischen Generationen von Markkleebergerinnen und Markkleebergern erstellt. Mit der Verschlechterung des baulichen Zustands wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das ergab: Eine Sanierung lohnt sich nicht. Die Stadträte befürworteten einen Neubau. Baubeginn war im August 2019. Richtfest wurde mit vielen Gästen im Januar 2020 gefeiert. Der für Oktober 2020 geplante Einzug hat sich coronabedingt verzögert. Ende diesen Jahres sollen nach dem Abriss des alten Gebäudes alle Außenanlagen fertig gestaltet sein.

Leben auf der Baustelle ist herausfordernd

Zwar war das Leben mit der Baustelle auf dem Areal eine Herausforderung, doch haben alle das Beste aus den Belastungen bei laufendem Betrieb gemacht. Es gab Gucklöcher im Bauzaun, die Kinder haben gespannt verfolgt, was da passiert. Sie haben auch kräftig beim Ein- und Auspacken geholfen und überlegt, was aus dem alten mit ins neue Reich soll.

Einen großen Wunsch haben die Kinder noch. Sie wollen sich von ihrem alten Domizil verabschieden, bevor die Abrissbirne anrollt. „Am liebsten würden sie mit bunten Farben ihre Handabdrücke an den Wänden hinterlassen und dann gemeinsam in die neue Kita gehen – wenn das erlaubt ist“, erzählt Kita-Leiterin Andrea Dreißig. Sie schickt ein großes Dankeschön ans Planungsbüro Domke, das immer vor Ort war, und an die Eltern, die mit großem Verständnis auf die beim Umzug eingeschränkten Öffnungszeiten reagiert haben. „Vielleicht kann ja unser Sommerfest stattfinden, zu dem wir mit allen am Bau Beteiligten gemeinsam feiern dürfen“, hofft Dreißig.

