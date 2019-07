Markkleeberg

Mega-Staus aufgrund von Baustellen, die Autofahrer in Leipzig zur Verzweiflung bringen, waren in den letzten Tagen mehrfach Thema in der LVZ. Auch in Markkleeberg erlebte Leser Jörg-F. Onnasch einen unendlich langen Stau – ohne ersichtlichen Grund. An der Kreuzung Kirschallee/Koburger Straße habe sich die Ampelschaltung willkürlich verändert, „sodass die Rotphase für Fahrer aus Richtung Brückenstraße/ Ziegeleiweg/ Kirschallee sage und schreibe vier Minuten beträgt und die Grünphase nur wenige Sekunden.“ Seit letzter Woche staue sich der Verkehr bis zum Parkplatz am Cospudener See. „Ich fahre diese Strecke seit 20 Jahren. Seit letzter Woche stehe ich an dieser Ampel bis zu einer halben Stunde“, ärgerte sich Onnasch. „Auf der Koburger Straße ist natürlich keinerlei Stau mehr.“ Man sei fast geneigt zu sagen, dass die Stadt Markkleeberg dies bewusst gemacht habe unter dem Motto „Freie Fahrt für Markkleeberger“.

Schaden ist behoben

Auf Anfrage erklärte Markkleebergs Pressesprecher Daniel Kreusch, für diese Ampel sei das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zuständig. Das konnte die ungewöhnlichen Schaltungsintervalle inzwischen abstellen. „Soweit wir wissen, gab es an der Ampel einen technischen Defekt. Das Landratsamt hatte die Wartungsfirma eingebunden, die den Schaden wohl bereits beheben konnte“, erläuterte Lasuv-Pressesprecherin Isabel Siebert.

Von Gislinde Redepenning