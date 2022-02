Markkleeberg

„Sonne lacht, Blende acht“, lautet eine Eselsbrücke für Foto-Einsteiger. Wer in diesen Tagen Kerstin Langner und Andreas J. Mueller vor der Linse hat, sollte diese Faustregel unbedingt im Hinterkopf haben, denn die Gesichter der beiden Aktivposten des Deutschen Fotomuseums strahlen mit der Sonne um die Wette. Nach fast dreimonatiger Zwangspause ist das beliebte Domizil im Agra-Park wieder geöffnet und lockt auch gleich mit einer Ausstellung, die nicht nur den Puls von Fotofreunden beschleunigen dürfte.

Was jetzt im Deutschen Fotomuseum gezeigt wird, ist eigentlich der letzte Teil der Trilogie „180 Jahre Fotografie“ und wer nachrechnet, findet den vermeintlichen Fehler. Die Geburt dieser Lichtbild-Technik wird auf den 19. August 1839 datiert, aktuell schreiben wir das Jahr 2022. „Wir haben mit der Ausstellung ‚Die Ästhetik der Lüste‘ pünktlich im August 2019 begonnen“, erklärt Kerstin Langner, Kuratorin und Mitgründerin des Deutschen Fotomuseums. Danach habe man mit „Das Bildnis vom Kinde“ gerade noch den zweiten Zyklus präsentieren können, bevor die Corona-Pandemie einen Strich durch das Finale machte.

Zeugnisse der ersten Pioniere

Jetzt also, mit zwei Jahren Verspätung, startet das Deutsche Fotomuseum seine einzigartige Reise zur „Entdeckung Italiens“. Vereinschef Andreas J. Mueller schwärmt: „Mitte des 19. Jahrhunderts kannten die meisten Menschen den mediterranen Raum nur aus Beschreibungen oder Gemälden. Mit der Fotografie gab es plötzlich ein Medium, das ein authentisches Bild wiedergab.“ Entsprechend beliebt sei Italien unter den Fotografen, aber auch deren Kunden gewesen. Was derzeit im Deutschen Fotomuseum präsentiert wird, seien Zeugnisse der ersten Pioniere, sagt Mueller. Original-Fotografien aus den Jahren 1855 bis 1870 zeigen nicht nur Schnappschüsse von damaligen Straßenszenen oder historisch einzigartige Motive wie das gerade freigelegte Forum Romanum in Rom, sondern gehören oft zu den ersten Aufnahmen, die von den jeweiligen Motiven überhaupt belichtet wurden.

Authentisch, original und einzigartig

Die Exponate sind in jeder Hinsicht einmalig und so mancher Italienkenner oder -urlauber wird sich erstaunt die Augen reiben. So etwa vor dem Alltagstreiben in der Strada Santa Lucia in Neapel an einem Hafenbecken, das heute verfüllt ist, oder vor der 1855 angefertigten Fotografie des Aquädukts des Claudius. Die Aufnahme entstand am Rande der Via Appia Nuova, auf der heute der Verkehr mehrspurig rollt und Haus gewordene Betonklötze die Sicht auf das rund 1700 Jahre alte Aquädukt versperren. Möglicherweise muss man jüngeren Besuchern auch das Motiv erklären, in dem ein Briefschreiber an seinem Marktstand in einer Neapolitanischen Gasse seine Dienste einer jungen Dame anbietet.

Und so mancher Fotograf unserer Tage wird beim Anblick der Markthändler, Handwerker oder des Treibens in den römischen Gassen jene zeitgenössischen Kollegen beneiden, die noch ganz ohne Gedanken an Rechte am eigenen Bild auf den Auslöser drücken durften. So konnten Momentaufnahmen entstehen, die deren Betrachtung über 150 Jahre später zu einer authentischen Zeitreise werden lassen. Im Deutschen Fotomuseum kann man noch bis zum 12. Juni außer montags täglich zwischen 13 und 18 Uhr durch das Italien des 19. Jahrhunderts wandeln.

Von Rainer Küster