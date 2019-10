Jäger sauer über Zerstörung eines Hochsitzes im Markkleeberger Stadtwald

Markkleeberg

Der Ärger steht Peter Winter ins Gesicht geschrieben. Fassungslos blickt der Jäger auf seinen zerstörten Hochsitz im Markkleeberger Stadtwald. „Das ist schon der fünfte Ansitz, der durch Vandalismus zerstört wurde“, klagt der 70-Jährige. Einige seien sogar in Brand gesetzt worden.

Zynischer Spruch

Winter ist erstmals betroffen von dieser Zerstörungswut. Seine drei Kollegen hätten da schon mehr Erfahrung und ihm geraten, sofort Anzeige zu erstatten. „Allein die zynische Widmung, die auf die Kanzel gesprüht wurde, hat mich dazu motiviert.“ Auf der Bretterwand ist zu lesen: „RIP Jägerstand“, (Rest in Peace – Ruhe in Frieden) dazu ein trauriges Emoticon, wie es Jugendliche gern in elektronischen Nachrichten verwenden.

Dass er ausgerechnet jetzt nicht auf seinem Platz ansitzen kann, ist besonders ärgerlich. „Wir haben gerade Vollmond, beste Zeit für Jagd auf Schwarzwild“, meint Winter. Er habe die Jagderlaubnis für dieses Revier beantragt, um seine vier Kollegen dabei zu unterstützen. „Wildschweine sind hier zu einer echten Plage geworden“, weiß der passionierte Jäger, der in diesem Jahr schon sechs dieser borstigen Tiere erlegt hat.

Teurer Wiederaufbau

Statt dessen muss er jetzt viel Zeit damit verbringen, den Hochsitz wieder aufzubauen. „Für die Errichtung einer solchen Kanzel, die aus Bock und Aufsatz besteht, gilt die Formel: Zwei Mann – zwei Tage“, weiß Peter Winter. Und dann wären da noch die Kosten. Zwischen 800 und 1200 Euro betrage allein der Materialwert eines solchen Hochsitzes. „Der Laie oder einfache Spaziergänger möchte das gar nicht glauben“, unterstreicht der Jäger, „Aber schauen sie nur mal auf die Preise der Holzhändler!“ Die Zerstörung eines Hochsitzes sei auch deshalb alles andere als ein dummer Jungenstreich.

Obwohl er bei der Polizei Anzeige erstattet hat, wollen sich Peter Winter und seine Jagdkollegen auch auf ihre langjährige Erfahrung verlassen. „Der Wald hat tausend Augen und Ohren. Irgendwann werden wir die Vandalen ertappen“, sind sie sich sicher.

Von Rainer Küster