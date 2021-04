Jetzt online: Markkleebergs „versteckte Talente“

Markkleeberg

Als Alternative zu kulturellen Veranstaltungen vor Publikum stehen Video-Formate aktuell ganz hoch im Kurs. Portale wie Youtube werden regelrecht überschwemmt mit visuellen Botschaften aus allen Bereichen der Gesellschaft. Wer sich aus dieser Masse hervorheben möchte, muss sich schon etwas etwas Besonderes einfallen lassen. So wie die Gymnasiasten der Markkleeberger Rudolf-Hildebrand-Schule. Die 12. Klasse hat unter dem Titel „Versteckte Talente“ gleich eine ganze Serie gedreht und stellt bis zum 30. April jeden Tag eine neue Folge ins Netz. Die Qualität dieser Videos, von den Aufnahmen über den Schnitt bis hin zu den Inhalten, ist so überzeugend, dass sich die Beiträge in der Tat deutlich vom grauen Durchschnitt abheben.

Bunter Mix aus Musik, Lyrik und Humor

„Eigentlich wollten wir mit einem Kulturabend vor Publikum unseren Abi-Ball mitfinanzieren“, sagt Gymnasiastin Marina. Aber dann kam Corona dazwischen. „Gemeinsam mit anderen Jugendlichen des Abschlussjahrgangs und der stellvertretenden Schulleiterin haben wir dann den Plan entwickelt, die Veranstaltung als Online-Kulturabend via Internet zu präsentieren“, berichtet die 19-Jährige. Ausgangspunkt dieser Idee sei das Musikprofil der Schule gewesen, „weil das Online-Format geradezu ideal für musikalische Beiträge ist.“

Aber bei musikalischen Darbietungen allein ist es nicht geblieben. Schnell kamen weitere Ideen hinzu, darunter beispielsweise Henrikes sehenswerte Rotkäppchen-Rezitation von Ringelnatz. Als Glücksfall hat sich der Berufswunsch von Mitschüler Theodor erwiesen. Der 17-Jährige will nach dem Abitur sein Hobby zum Beruf machen und sich in Richtung Musik- und Videoproduktion orientieren. Dass er bereits über Erfahrungen verfügt und auch auf technische Voraussetzungen zurückgreifen kann, sieht man seinen Videos an. Sie sind von der Anmoderation über die Darbietungen bis zum Abspann professionell aufgenommen, gemischt und geschnitten und lassen auch stilvolle Effekte nicht vermissen. So kommt beim Argentinischen Tango in Folge 6, getanzt von Florentine und Johann, sogar eine virtuelle Nebelmaschine zum Einsatz. Alle 14 Beiträge zusammengenommen, ist ein unterhaltsamer Kulturabend entstanden, über den Marina und Theodor unisono sagen: „Damit hat unser Abschlussjahrgang etwas Bleibendes hinterlassen.“

Am Ende einer jeden Folge erscheint übrigens eine Info-Box, die einen Link zum Spendenkonto des Vereins Freunde der Rudolf-Hildebrand-Schule enthält. Da ein Kulturabend vor Publikum nicht möglich ist und somit keine Einnahmemöglichkeiten zur Mitfinanzierung des Abi-Balls bestehen, wollen die Gymnasiasten auf diese Weise Geld einwerben. „Anfangs hatten wir gehofft, etwa 300 Euro generieren zu können“, erzählt Marina über die anfänglichen Ziele. „Aber jetzt ist so ein großer Hype darum entstanden, dass wir sogar auf mehr hoffen.“ Die ersten Spendeneingänge nähren diese Erwartungen, bestätigt Videoproduzent Theodor.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Großes Herz fürs Bärenherz

Einen Teil der Spenden will das Film-Team um Marina und Theodor übrigens nicht für den Abi-Ball der 103 Schüler des Abschlussjahrgangs nutzen, sondern weiterreichen. „Mindestens 150 Euro sollen an die Villa Bärenherz gehen“, verrät Marina. Falls der Abi-Ball wegen Corona ganz ausfallen sollte, wollen die Jugendlichen sogar den gesamten Spendenertrag an das Kinderhospiz weiterreichen. „Für uns liegt der eigentliche Wert dieser Videos in den Erinnerungen, nicht im finanziellen Ertrag“, begründet Theodor den Plan, durch den sicher auch der diesjährige Abschlussjahrgang der Rudolf-Hildebrand-Schule in nachhaltiger Erinnerung bleiben wird.

Von Rainer Küster