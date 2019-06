Markkleeberg

Der achtzehnjährige Jonathan Minkus hat sein Abitur in der Tasche und noch keinen Plan für die Zukunft. Um sich zu orientieren, tritt er einen Freiwilligendienst an und reist im August für neun Monate nach Indien, um Schulkindern Grundkenntnisse der englischen Sprache näherzubringen.

Am Rudolf-Hildebrand-Gymnasium hatte er Deutsch und Englisch als Leistungskurs, auch Musik und Sport mochte er. Die Naturwissenschaften waren nicht so sein Ding. Jonathan will gerne studieren, weiß aber noch nicht was. Im März besuchte er mit seiner Mutter eine Berufsorientierungsmesse in Leipzig und wurde auf den Verein Experiment aufmerksam. Der organisiert interkulturelle Begegnungen, der junge Markkleeberger war gleich gefesselt. Argentinien, Ecuador, Benin und Mexiko standen noch zur Auswahl, auch für andere Beschäftigungen, wie Arbeiten in der Landwirtschaft, hätte er sich melden können. Für ihn war jedoch klar: „Mich reizt Indien, und das Projekt mit den Kindern finde ich total interessant.“ Vielleicht hat ihn auch die überaus positive Erfahrung mit einem indischen Gastschüler beeinflusst, der vor einigen Jahren zwei Monate lang in seiner Familie gelebt hat.

Der Kulturschock wird krass

Der Online-Bewerbung folgte die Einladung zu einem Gespräch mit zwei Absolventen so einer langen Reise. Im Verlauf der lockeren und offenen Aussprache wurden Jonathan einige Ängste genommen. Das Essen sei nicht nur scharf, mit Durchfall müsse er rechnen. „Ich werde sicher einen krassen Kulturschock erleben und die Kluft zwischen Arm und Reich“, sagt er. Bisher haben ihn seine Urlaube bis auf einen Aufenthalt in Tunesien nicht aus Europa herausgeführt. Jetzt hat er die Möglichkeit, bei einer indischen Familie zu leben und so einen tiefen Einblick in die fremde Kultur zu bekommen.

„Bei meiner Tätigkeit in Indien spielt die soziale Komponente eine große Rolle“, erzählt Jonathan. „Es wird sich herausstellen, ob ich als Lehrer oder Pädagoge geeignet bin, vielleicht finde ich dort meinen Weg.“ Es herrsche ein respektvoller Umgang miteinander, hat er erfahren. Die Kinder seien freundlich und offenherzig, die erfahrenen Kollegen würden ihm hilfreich zur Seite stehen. Er möchte auf jeden Fall seine sozialen Kompetenzen verbessern und lernen, lockerer auf die Menschen zuzugehen. Zur Vorbereitung muss er erst einmal eine ganze Reihe von Impfungen über sich ergehen lassen. „Ich komme mir gerade vor wie ein wandelnder Chemiebaukasten“, schmunzelt er und hat den nächsten Arzt-Termin schon im Auge. Auch eine Reiseapotheke hat er sich zusammengestellt.

Die Familie steht hinter ihm

Seine Familie und seine Freunde stehen hinter ihm, auch die Großeltern. Obwohl sie sich gewundert hätten, dass er die ersten „richtigen“ Schritte in den Ernst des Lebens nicht in seiner Heimat macht. „Inzwischen sehen sie das positiv und freuen sich auf meine Berichte“, sagt Jonathan. Ob er einen Blog erstellt oder über ein Instagram-Profil mit Bildern informiert, weiß er noch nicht genau. Am 3. August jedenfalls steigt er in den Flieger nach Mumbai, die erste Station auf dem Weg in das Dorf Vandse im Staat Karnataka. Bevor er dort eintrifft, bereitet ihn die indische Hilfsorganisation FSL im Rahmen eines einwöchigen Seminars vor – auch um Fettnäpfchen zu vermeiden. Einige kennt er bereits. Die linke Hand gelte als unrein, weiß er, mit ihr solle man weder jemanden berühren noch damit essen.

Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst „Weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( BMZ) übernimmt 75 Prozent der Kosten, der Verein Experiment den Rest. Für seine Arbeit bekommt Jonathan ein Taschengeld von 100 Euro im Monat.

Damit auch zukünftig junge Menschen in den Genuss solcher Reisen kommen können, bittet der Markkleeberger um finanzielle Unterstützung für den Verein auf eines der beiden folgenden Konten: Experiment e.V., Steyler Bank, IBAN DE 14 3862 1500 0000 3263 26, Verwendungszweck Spende weltwärts ( Minkus) oder Jonathan Minkus, Volksbank Leipzig, IBAN DE 12 8609 5604 0007 0097 71, Verwendungszweck: Spende weltwärts. Das Geld wird an den Experiment e.V. weitergeleitet, Spender bekommen eine Spendenquittung.

Von Gislinde Redepenning