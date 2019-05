Markkleeberg/Grosspösna

Beinahe eine Hundertschaft an Passagieren hatte sich am Montag auf dem Bahnhof Markkleeberg Mitte versammelt. Sie alle hatten einen Platz im Jubiläumszug ergattert, der aus Anlass des 25. Geburtstages der Zweckverbands Abfallwirtschaft Sachsen (ZAW) zu einer vergnüglichen und informativen Sonderfahrt über Espenhain in Richtung Zentraldeponie Cröbern startete. Mit an Bord auch die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping ( SPD), die als Landrätin im Landkreis Leipzig auch schon Vizevorsitzende des Zweckverbands gewesen ist.

Gastgeber: ZAW und Press

Den Transport der bestens gelaunten Ehrengäste hatte die Pressnitztalbahn (Press) übernommen. Zwanzig Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten in Espenhain und befördern auf den Gleisen des ehemaligen Braunkohlewerkes normalerweise hauptsächlich Schrott. Informationen gab es unterwegs somit gleich zu zwei Themen: Die Mitarbeiter von ZAW und Press berichteten über ihr Leistungsspektrum. Das reicht bei Press vom Schienengüterverkehr bis hin zur Traditionspflege mit Dampffahrbetrieb.

ZAW-Geschäftsleiter André Albrecht und Nicole Wöllner, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, erläuterten, was rund um die weithin sichtbare Deponie Cröbern alles passiert. „Die wenigsten erwarten, dass so ein großer Aufwand mit ihrem Restmüll betrieben wird“, sagte Wöllner. Der werde nicht einfach auf die Müllkippe geworfen, wie viele nach wie vor vermuteten.

Sie erklärte anschaulich die Zusammenhänge zwischen Kell, ZAW und der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV): Die Kell sammele den Müll ein und transportiere täglich rund 500 Tonnen Restabfälle nach Cröbern. Die große Waage an der Einfahrt sei die Schnittstelle. Von hier übernehme die WEV im Auftrag der ZAW, die auch Abfallbilanzen und Abfallwirtschaftskonzepte erstellt, die umweltgerechte Entsorgung. Der Müll wird von Mitarbeitern kontrolliert und begutachtet, bevor er in der mechanisch–biologischen Abfallbehandlungsanlage landet. Dort wird er zerkleinert und gesiebt, es beginnt eine mehrstufige Behandlung. 2,7 Kilometer Förderbänder führen die zerkleinerten Abfälle über verschiedene Sortier- und Trennaggregate. Am Ende des Prozesses entstehen 40 Prozent sogenannte heizwertreiche Fraktionen. Das sind zum größten Teil die abgetrennten Kunststoffe, aber auch Holz und Papier. Sie werden in anderen Entsorgungsanlagen weiter aufbereitet. Metalle werden über Abscheider aussortiert, zunächst gesammelt und in Schrottwertungsanlagen recycelt.

Verfüllte Deponie hat Potenzial

Bis zu 45 Prozent der Abfälle bilden die organische Feinfraktion. Biologische Bestandteile wie Küchen- oder Gartenabfälle gelangen in 44 Tunnel, wo sie mit Hilfe von Bakterien verrotten. Übrig bleiben nach all diesen Behandlungen rund 30 Prozent als Deponat bezeichnetes Material, das abgelagert wird.

Verfüllt sind inzwischen 77 Prozent der Deponie, über deren Nachnutzung seit Jahren nachgedacht wird. Immerhin bietet der Standort mit einem grandiosen Blick aus 60 Metern Höhe viel Potenzial für Freizeit und Sport.

Von Gislinde Redepenning