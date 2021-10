Zuwachs für die Flotte des Gesundheitssportvereins Dr. Heine: Ein neuer Doppelvierer ist künftig in den Zwenkauer Stadtfarben Weiß und Blau unterwegs. Kein Wunder, dass das Boot auch „Zwenkau“ heißt.

Auf geht’s: Der Doppelvierer „Zwenkau“ sticht am Kap Zwenkau in See. Im Boot sitzen Steuermann Benedikt Kahlstadt, Schlagfrau Roswitha Rausch, Lisa Wunderlich, Jürgen Kleinert und Silvia Blum (von links). Quelle: André Kempner