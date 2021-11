Juristin folgt auf Arbeitsmediziner im Großpösnaer Gemeinderat

Großpösna

Während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Großpösna gab es einen „fliegenden Wechsel“. Nachdem die Abgeordneten die entsprechenden Beschlüsse gefasst hatten, wechselte Jörg-Achim Weber nach sechs Jahren als Gemeinderat in die Zuschauer-Reihen, während die neue Gemeinderätin Jana Zeidler ihren Platz in der Runde der Volksvertreter einnahm. Die Volljuristin ist parteilos, stand aber auf der CDU-Liste und war eigentlich die übernächste Nachrückerin. Doch der vor ihr platzierte Kandidat Hans-Günter Winkler machte Ablehnungsgründe für die ehrenamtliche Tätigkeit geltend.

Für mehr Miteinander

Jana Zeidler ist verheiratet und hat einen 13-jährigen Sohn. Bekannt wurde sie in der Gemeinde bereits als engagiertes Mitglied einer Projektgruppe zur Bürgerbeteiligung für die Entwicklung der Magdeborner Halbinsel.„Als Gemeinderätin möchte ich aktiv dazu beizutragen, dass die Bürgerinteressen aller Generationen berücksichtigt werden, die Arbeit der Verwaltung erforderlichenfalls kritisch hinterfragen sowie neue Vorschläge und Ideen in die Diskussionen einbringen“, sagte die 38-Jährige gegenüber der LVZ. Wichtig sei ihr zudem, dass es noch mehr Miteinander in der Gemeinde gibt und dafür insbesondere das Vereinsleben und das ehrenamtliche Engagement unterstützt werden. Die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung sei ihr außerdem sehr wichtig. Es gelte, die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Unternehmen in Großpösna zu optimieren sowie eine zukunftsfähige Infrastruktur und moderne Bildungsangebote zu schaffen und zu erhalten.

Forschung in Afrika

Weber, der die CDU zu Jahresbeginn wegen der Laschet-Entscheidung verlassen hatte, schied aus beruflichen Gründen aus dem Gemeinderat aus. Der bald 60-Jährige ist Arzt und Gesundheitswissenschaftler. An der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) arbeitet er als Professor für Arbeitsmedizin. In dieser Eigenschaft will Weber jetzt eine engere Kooperation mit der Universität in Namibias Hauptstadt Windhoek aufbauen. Deshalb werde er oft im Süden Afrikas sein und Sitzungen in den Gremien des Gemeinderates nicht mehr besuchen können.

Am 19. Dezember will der Wissenschaftler nach Namibia fliegen – sofern das die Corona-Bestimmungen zulassen. „Ich habe viele Jahre die Auswirkungen von Aids und die Betreuung von Aids-Waisen in Südafrika untersucht. Nun werde ich mich mit den Folgen von Corona befassen. Zum Beispiel haben die Schulschließungen dort katastrophale Auswirkungen, weil gut ein Drittel der pubertierenden Mädchen nicht mehr in die Schule kommt“, beschrieb Weber seine künftige Arbeit.

Ehrenamt ist anspruchsvoll

„Meiner Nachfolgerin im Gemeinderat wünsche ich viel Erfolg. Ihre juristische Erfahrung wird ihr dabei sicher helfen“, zeigte sich der Professor überzeugt. Das Ehrenamt mache eine Menge Arbeit und es sei sehr anspruchsvoll, sich durch die Sitzungsunterlagen zu arbeiten. Wie Jana Zeidler hatte Weber in der Lenkungsgruppe des Bürgerbeteiligungsprojekts mitgearbeitet, diese aber aus Protest verlassen. Er war mit dem Agieren der Verwaltung nicht einverstanden. Der einstige Baden-Württemberger lebte vor seinem Umzug 2001 nach Großpösna in Krautheim im Jagsttal und arbeitete auch dort im Gemeinderat mit. Sein Fazit: „In Großpösna habe ich die Arbeit ganz anders erlebt. Hier sind die Bürgermeisterin und die Verwaltung sehr dominant, von manchen Planungen habe ich oft zu spät erfahren. Dennoch kann man Dinge mitgestalten. Positiv ist auch, dass hier die Parteipolitik eine untergeordnete Rolle spielt.“ 

Von Olaf Barth