Markkleeberg

Unter den großbürgerlichen Villen in der Mehringstraße ist die mit der Nummer 16 über Jahrzehnte die Heimstatt der Unternehmerfamilie Polich gewesen. Sie ziert als Titelbild den Markkleeberger Kalender 2021 mit berühmten Verlegerhäusern und steht für bedeutende Entwicklungen.

Erinnerung an ein romantisches Jagdschloss

Am Floßgraben hinter ihrem Haus brachen August Walter Polich und seine Frau Johanna gerne zu Wanderungen auf. Quelle: privat

Über dem gewollt trutzigen Erdgeschoß, das weitgehend auf Schmuckelemente verzichtet, erhebt sich ein Obergeschoß mit dem eingesetzten hölzernen Blendwerk, das gut ein romantisches Jagdschloss imitieren könnte. Natürlich fehlen Turm und Gauben nicht, letztere in einer Vielzahl von Formen.

Hier lebte August Walter Polich mit seiner Frau Johanna, die ihm sieben Kinder schenkte. Sie liebten es, zu musizieren und zu schauspielern – alleine oder gerne auch mit Freunden. Beide mochten es auch, in der Natur zu sein und das Schöne, man war ja Romantiker, entsprechend einzuatmen, aufzunehmen. Selbstredend beherrschten sie mehrere Musikinstrumente und manche ihrer Darstellungen folgten einem selbsterdachten Sujet. Auf dem benachbarten Grundstück in der Charlottenstraße gab es hohe Konkurrenz. Dort wohnte das schillernde Ehepaar Felix und Albertine Zehme.

Erste Rolltreppe in Deutschland

Im ausgehenden 19. Jahrhundert schuf Polich in Leipzig eines der schönsten und modernsten Kaufhäuser seiner Zeit. Seinen Platz hatte es zwischen dem Klingerhaus und der Deutschen Bank. Er hatte das Moden- und Textilwarengeschäft von seinem Vater August in den 1880er Jahren übernommen und eine Zeit lang mit seinem älteren Bruder Otto geführt.

Um 1900 gab es im fünfgeschossigen Kaufhaus Polich eine Rolltreppe, die erste in Deutschland kurz nach deren Erfindung in den USA. Polich durfte sich „Hoflieferant“ nennen, und doch verlor er den Blick nie zu jenem Teil der Kundschaft, die nicht das dicke Portemonnaie besaß. Beim Durchforsten von Gedrucktem und Internet sowie dem Mail-Verkehr mit Nachkommen des berühmten August Polich stellte sich heraus, dass er bereits vor 120 Jahren Bekleidungsstücke, für kleines Geld zugeschnitten, im Angebot hatte. Das folgte einem gesellschaftlichen Trend, weil immer mehr Frauen in Arbeitsverhältnisse gelangten und nur über bescheidene eigene Einkommen verfügten. Einen besonderen Schub gab es nach dem ersten Weltkrieg.

Schnittmuster für Hobbyschneiderinnen

Über den hauseigenen Leipziger Kaufhaus-Verlag wurden auch Schnittmuster vertrieben, Jahrzehnte bevor Aenne Burda damit begann. Ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert war dafür bei Polich der spätere Großverleger Otto Beyer verantwortlich, auch ein Markkleeberger. Er redigierte die „Deutsche Moden-Zeitung“. In deren Mittelpunkt standen neben Fotos und Zeichnungen zu der jeweils aktuellen Mode ebenfalls Themen wie Schneidern, Stricken und Häkeln.

Niedergang nach Weltwirtschaftskrise

Mit der Weltwirtschaftskrise ab Ende 1929 kam der Niedergang, die Insolvenz war nicht mehr abwendbar. Polichs wickelten das Modehaus in Leipzig ab und verließen die Region Richtung Bodensee. Dort ließen die Schöngeister nochmals ein Künstlerhaus erstehen, das sich viele Jahre hielt. 1938 verstarb Polich 64-jährig. Die Verbindung der Nachfahren von August Walter und Johanne Polich zu Leipzig und Markkleeberg ist nie abgerissen. Sie heben das kreative Naturell des Kaufmanns hervor. Wahrscheinlich liegt darin der Grund für die vielen neuen Impulse, die er seiner Branche verlieh.

Otto Beyer baute in Alt Oetzsch

Verleger Otto Beyer ließ nach seinem Weggang bei Polich seine Villa in Alt Oezsch bauen, angrenzend an den das Weiße Haus umgebenden Park der Verlegerfamilie Paul Herfurth. Mit seinem Bruder Edgar war Paul Herfurth nicht nur Verleger der „Leipziger Neuesten Nachrichten“, beide stellten auch das Grundkapital bereit, damit der Mitteldeutsche Rundfunk (MIRAG) in Leipzig als zweiter deutscher Sender nach Berlin die Arbeit aufnehmen konnte. Man kannte sich und suchte ländliches Flair und Ruhe in den Orten am Rande der Großstadt, besagen die Recherchen des Vereins Kulturgeschichte Markkleeberg. Auf dessen Agenda 2020 steht nun die Herausgabe eines Jahreskalenders 2021 in Kooperation wieder mit dem Sax-Verlag über Verlegerhäuser. Der Monat Juli ist darin August Walter Polich gewidmet.

Von Bernd Mühling