Markkleeberg

Kaum zu glauben, im 19. Jahrhundert sowie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten in Markkleeberg mehr als 40 in Deutschland und darüber hinaus bekannte Verleger ihre Wohn- und gelegentlich Arbeitsadressen. Berühmte Namen befinden sich darunter, wie der von Großverleger Otto Beyer mit seinen Familien-, Handarbeits- und Unterhaltungszeitschriften, der sein Handwerk in der Verlagsabteilung des Leipziger Kaufhauses und Fertigungsunternehmens von August Polich erlernte. Gast von Karl Rauch in der Bornaischen Straße war der Autor des „Kleinen Prinzen“ sowie anderer Werke, die inzwischen zur Weltliteratur gehören: Antoine de Saint-Exupéry.

Viele Villen sind erhalten geblieben

Georg Hirt-Reger führte den renommierten Schulbuch- und Wissenschaftsverlag seines Großonkels Ferdinand Hirt mit Erfolg weiter. Um ein letztes Beispiel zu nennen: Der Musikverleger Carl Rühle, dessen Vater in engem Kontakt mit Richard Wagner stand, baute sowohl den Verlag aus als auch eine der ersten Villen in der heutigen Hauptstraße von Markkleeberg. Über diese und weitere Verlegerpersönlichkeiten, darunter Curt Hofmann, Paul Herfurth, Carl-Victor Lampe-Vischer, Paul Walter List, Ludwig Volkmann, Heinrich Becker geht es im Kalender 2021 mit dem Titel „Markkleeberger Verlegerhäuser“ – sie sind erhalten geblieben.

Projekt des Vereins Kulturgeschichte

Als Projekt des Vereins Kulturgeschichte hat Bernd Mühling die Texte des Kalenders, in die so manche neue Entdeckungen eingeflossen sind, aufgeschrieben und das Gros der Fotos der Verlegerhäuser dazu geliefert. Herausgegeben wurde das Werk in Kooperation mit dem Markkleeberger Sax-Verlag.

Nicht alle Häuser existieren noch. Für die Braunkohlentagebaue auf östlicher und westlicher Seite der Markkleeberger Ortsteile Markkleeberg-Ost, Gaschwitz, Großstädteln und Zöbigker mussten sie den Baggern weichen. Dazu zählen beispielsweise die Villen von Otto Harrassowitz, Alfred Voerster, Hans Volckmar, Edgar Herfurth, Friedrich Brandstetter-Degener und Johann Friedrich Dürr. Rund um den einstigen Gaschwitzer Golfplatz mit Blick auf die lieblichen Göselauen war Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine Sommerhaussiedlung von Verlegern entstanden.

Von Bernd Mühling