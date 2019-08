Markkleeberg

Das Kultevent Pappbootrennen steht am Sonntag, 25. August, von 10 bis 16 im Terminkalender des Kanuparks. Höhepunkt der Veranstaltung ist die rasante Fahrt der Pappbootkapitäne ab 14 Uhr durch den Wildwasserkanal. Der öffentliche Bau und verschiedene Mitmach-Angebote versprechen von 10 bis 13 Uhr einen abwechslungsreichen Tag auf der Anlage am Markkleeberger See.

„In diesem Jahr haben wir besonders aufwendige Anmeldungen erhalten“, erzählt Kanupark-Leiter Christoph Kirsten. „Das Team ‚MS Miesmuschel Brianströmung’ zum Beispiel hat im Vorfeld zwei Prototypen im kleinen Format gebaut und diese im französischen Atlantik auf ihre Schwimmfähigkeit hin getestet – die Bewerbung erfolgte inklusive Fotos und Videoaufnahmen.“ Auch auch eine Badewanne mit Dusche und eine Banane mit Palme sind dabei.

Kurzentschlossene Teams können sich noch per Mail an kanupark@unikumarketing.de anmelden.

Ab 10 Uhr ist beim Bau der Boote Kreativität gefragt. Die Teams müssen in drei Stunden aus sechs Bögen Pappe und mit zehn Rollen Klebeband ein originelles Gefährt basteln, das sich später im Kanal als wildwassertauglich erweist. Um 13 Uhr erfolgt die Präsentation. Eine unbestechliche Jury bewertet das Design.

Auch in diesem Jahr findet wieder das „RaftingBowl“ statt. Vor Ort werden nummerierte Bälle verkauft, die die Zuschauer in einer Rennpause gegen 14.30 Uhr in ein den Wildwasser-Kanal herab fahrendes Schlauchboot werfen müssen. Als Preise winken Gutscheine für das Wildwasser-Rafting im Kanupark und für den Kletterpark am Markkleeberger See. Der Erlös wird dem Kinderhospiz Bärenherz gespendet, das im Rahmen des Pappbootrennens an einem Stand auf dem Gelände über seine Arbeit informiert.

Von Gislinde Redepenning