Kinder verschönern Patienten den Klinik-Alltag

Zwenkau

Die Mitarbeiter des Sana-Geriatriezentrums in Zwenkau geben sich viel Mühe, ihren zum Teil hochbetagten Patienten den Krankenhaus-Aufenthalt in der Adventszeit zu verschönern. Eine willkommene Abwechslung vom Alltag ist das traditionelle Weihnachbasteln mit Mädchen und Jungen aus der Grundschule.

Fröhliches Miteinander

So war Lehrerin Anke Dittrich kürzlich mit 19 Kindern der Klasse 4a zu Besuch. Die anfängliche Schüchtern- und Befangenheit wich bei Weihnachtsknabbereien und Saft schnell einem fröhlichen gemeinschaftlichen Miteinander beim Basteln von hübschen Tischaufstellen in Weihnachtsmannform.

Seit Januar darf das Geriatriezentrum Zwenkau offiziell den Titel „Altersmedizinisches Zentrum“ tragen. Das Team um Chefarzt Ralf Sultzer hatte bereits in den zurückliegenden Jahren die Behandlungssäulen geriatrische Rehabilitation, Akutgeriatrie, geriatrische Institutsambulanz und die geriatrische Tagesklinik unter einem Dach zusammengeführt. Das Sana-Geriatriezentrum bemüht sich permanent, die Behandlung älterer Patienten zu verbessern. Seit Anfang 2019 gehören zwei chirurgische Praxen in Borna und Zwenkau, eine gynäkologische Praxis in Markkleeberg, eine Anästhesie in Borna und eine Allgemeinmedizinische Praxis in Leipzig zu den Sana-Kliniken Leipziger Land (die LVZ berichtete).

Von Gislinde Redepenning