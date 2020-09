Kinder wollen bei Magdeborner Halbinsel mitreden

Großpösna

Der Bürgerbeteiligungsprozess zur weiteren Entwicklung der Magdeborner Halbinsel erhält Verstärkung. Der Verein Uferleben aus Dreiskau-Muckern hat in diesen Sommerferien das alljährliche Ferienprojekt des Natur- und Umweltzirkus’ „Naumzi“ unter das Motto „PartiZirkussion – Kinder gestalten Zukunft für Kinder“ gestellt. „Viele Kinder, Jugendliche und Familien nutzen den Störmthaler See, trotzdem ist für die Altersgruppe unter 14 Jahre bisher keine Beteiligungsmöglichkeit vorgesehen“, begründet Frank Beutner vom Verein die Initiative.

Ideen werden zu Zirkusnummern

Und so wurden von 52 Mädchen und Jungen Ideen für die Zukunft der Halbinsel gesammelt. Referentinnen vom Verein „Verlernen“ legten spielerisch und humorvoll in ihren Workshops „Partizipa... Was?“ die Grundlagen für die kindgerechte Teilnahme an einer Bürgerbeteiligung. Beutner: „Am Ende konnten die Kinder nicht nur das schwierige Wort Partizipation aussprechen, sondern ihren Eltern sogar erklären, was es bedeutet. Zusätzlich wurden spezifische Bedürfnisse und Ideen der Kinder in Bezug auf die Entwicklung am See aus ihrer Altersperspektive herausgearbeitet.“ Nach der Abschlussveranstaltung mit den von Kindern vorgeführten Zirkus-Nummern freute sich auch Stephanie Lehmann, die künstlerische Projektleiterin vom Zirkomania-Verein: „Es erstaunt, wie kreativ die Kinder inhaltlich schwierige und komplexere Themen mit ihren Zirkusnummern verknüpft haben.“ Es traten Clowns, Zauberer, Jongleure, Zwerge, Einradgruppen und Luftartisten auf.

Anzeige

Flächen für Kinder einplanen

Zu den Kinderwünschen für die künftige Gestaltung der Halbinsel gehört unter anderem Platz für kreative Bewegung, Begegnung mit Tieren, für Funsportarten oder Orte zum Treffen und Übernachten mit Freunden in originellen Behausungen. Jetzt soll mit diesen Ideen auf die Gemeindeverwaltung Großpösna zugegangen werden. Beutner: „Wir fordern die Einplanung von Flächen für Kinder und Jugendliche, die sie selbst dynamisch gestalten können. Von Erwachsenen geplante und umgesetzte Spielplätze sind zwar gut gemeint, wir denken jedoch, dass wir die Kreativität und Bewegung sowie vielfältige Kompetenzen durch eine direkte Beteiligung der Kinder noch besser fördern können.“

Weitere LVZ+ Artikel

Der 42-jährige Arzt ist selbst im Umweltzirkus aktiv und sieht sich in dem Anliegen auch vom Jugendring Leipziger Ring unterstützt. Ebenso hätte es vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das sich beim Bund um die Ansiedlung eines neuen Zentrums auf der Halbinsel bewirbt, für die Kinderpläne bereits eine positive Rückmeldung gegeben.

Von Olaf Barth