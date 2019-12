Kinderbetreuung in Großpösna: Mehr Plätze und steigende Kosten

Großpösna

Die wachsende Gemeinde Großpösna muss beständig mehr Kinder in ihren Einrichtungen unterbringen, der Bedarf an Betreuungsplätzen ist nach wie vor groß. Damit einher gehen allerdings auch stetig steigende Ausgaben der Gemeinde für die Kinderbetreuung. So erhöhen sich die Ausgaben dafür nächstes Jahr auf rund 3,1 Millionen Euro. In diesem Jahr waren es noch 2,8 Millionen, 2017 rund 2,3 Millionen und 2013 etwas mehr als gerade mal 1,7 Millionen Euro.

Elternbeiträge stabil

Begründet sind die Mehrausgaben in steigenden Kinderzahlen und damit mehr Betreuungsplätzen sowie höheren Personalausgaben. Hauptamtsleiter Daniel Strobel hatte die Zahlen im Gemeinderat öffentlich vorgestellt, dabei aber auch auf den wachsenden Landeszuschuss verwiesen. So muss die Gemeinde für die Ausgaben 2020 rund 1,3 Millionen Euro selbst aufbringen, 95 000 Euro mehr als in diesem Jahr. Etwas mehr als 1,1 Millionen Euro kommen vom Freistaat. Und die Eltern sind mit ihren Beiträgen mit insgesamt 627 000 Euro im Boot. Eine Zahl, die sich gegenüber 2019 deshalb um 39 000 Euro erhöht hat, weil mehr Kinder betreut werden und damit mehr Eltern ihre Beiträge entrichten. Denn wie Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) auf Nachfrage der Abgeordneten Elke Wolf ( AfD) mitteilte, sollen die Betreuungs-Gebühren an sich auch 2020 konstant bleiben, an den Gebühren pro Kind ändere sich nichts. Auf Wolfs Bemerkung, dass sie für kostenlose Betreuungsplätze votiert, sagte Lantzsch, dass dies in den Händen der Landespolitik liegt.

Kita-Neubau geplant

Aktuell geht die Gemeinde davon aus, dass sich 2020 die Kinderanzahl von 487 auf 508 erhöht. Im Kindergarten bleibt die Zahl stabil bei 207, in Krippe erhöht sie sich um fünf auf 91. Im Hort kommen statt 192 nächstes Jahr 210 Kinder unter. Damit alle Kinder betreut werden können, plant die Gemeinde einen erweiterten Ersatzneubau der Kita „Wirbelwind“, der möglichst Mitte 2021 in Betrieb gehen soll. Das schafft Platz für zusätzliche 21 Krippenplätze und 50 neue Kindergartenplätze. Bereits ab Anfang Januar sollen in der Kita „Samenkorn“ zehn bis zwölf zusätzliche Plätze zur Verfügung stehen. Für Großpösna bedeutet dies zugleich weiter steigende Ausgaben für die Kinderbetreuung.

Von Olaf Barth