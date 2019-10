Kirchenruine Wachau bewirbt sich mit Turm-Projekt für Publikumspreis

Markkleeberg

Der Verein Kirchenruine Wachau gehört mit seinem Projekt „Südraum-Geschichten im Turm“ zu den acht Finalisten, die sich im Ideenwettbewerb der Sächsischen Mitmach-Fonds um ein Preisgeld von maximal 15 000 Euro bewerben. Er ist für den Publikumspreis nominiert und sammelt noch bis zum Sonntag, 6. Oktober, per Online-Voting möglichst viele Stimmen.

Publikum entscheidet über Zusatzpreis

Bei dem Wettbewerb sind Ideen für die künftige Entwicklung in Mitteldeutschland gefragt. Die Bürgerinnen und Bürger können per Online-Abstimmung über den zusätzlichen Publikumspreis in Höhe von bis zu 15 000 Euro selbst entscheiden. Der Wachauer Verein möchte mit dem Preisgeld den Turm der Kirchenruine weiter sanieren, um dort eine Ausstellung zu installieren.

Verein will Ruine erhalten

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins bemühen sich um die kulturelle Belebung des alten Sakralbaus und bieten vorwiegend im Sommer in der einzigartigen Kulisse ein vielfältiges Programm an Konzerten, Theater und Lesungen an. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Ruine baulich zu erhalten. Derzeit laufen noch Sicherungsarbeiten am Mauerwerk des Kirchenschiffes. Mit dem Verputzen des Turms sind die Arbeiter gerade fertig (die LVZ berichtete). Allerdings ist sein Innenraum gegenwärtig noch nicht begehbar. Das soll sich in naher Zukunft ändern.

Turm-Innenraum soll Ausstellungsfläche werden

Diesen Raum einmal zu nutzen, ist die Projektidee. So plant der Verein für das Jahr 2020 im Erdgeschoss des Turms eine Ausstellung rund um die Thematik „Geschichte der Ruine – Verlorene Orte – ehemaliger Braunkohletagebau“. „Wir wollen dort die Geschichten aus dem Südraum erzählen“, erläutert Silke Hädrich vom Verein. Tagestouristen und Besucher der Veranstaltungen sollen dann Wissenswertes über die verlorenen Orte im einstigen Tagebaurevier und die neue Seenlandschaft erfahren.

Nach 1945 war Reparatur der Kriegsschäden ausgeschlossen

Da die Kirchenruine zum Projekt „Verlässlich geöffnete Kirche“ gehört, ist sie täglich geöffnet. In der Region ist sie beliebter Anziehungspunkt. Das Gotteshaus, erbaut im neogotischen Stil, war 1867 geworden und besaß damals den höchsten Turm im Leipziger Umland (65 Meter). Nach 1945 war eine umfassende Reparatur der Kriegsschäden ausgeschlossen. Auch in der Folgezeit – bedingt durch die Mangelwirtschaft in der DDR – war an eine Sanierung nicht zu denken.

Im Sommer 1974 schlug der Blitz ein

Ab 1956 fanden die Gottesdienste im benachbarten Gemeindehaus statt. Im Sommer 1974 schlug ein Blitz in den Turm ein. Er wurde zu großen Teilen abgerissen. Die Trümmer landeten auf dem Dach des Langhauses, das unter der Last einstürzte. Die Kirche wurde sichtbar aufgegeben – auch weil Wachau als Ort galt, der der Braunkohle weichen sollte. Nach der Friedlichen Revolution dann auch die Wende für die Ruine: Sie wurde unter Denkmalschutz gestellt.

Wer die Projektidee unterstützen möchte kann unter www.mitmachfonds-sachsen.de/publikumspreis/mitteldeutschland2019 für die „Südraum-Geschichten im Turm“ abstimmen.

Von Gislinde Redepenning