Großpösna

Noch erklingen die Glocken in der Lutherkirche Großpösnas mehrstimmig, doch könnten sie bald verstummen. Die Lebensdauer der drei 1957 feierlich eingeweihten Eisenhartgussglocken neigt sich dem Ende zu, auch der Glockenstuhl ist marode. Seit langem sammelt die Kirchgemeinde für zwei neue Bronzeglocken als Ersatz. Jetzt hat der Kirchenvorstand seine Bemühungen noch einmal intensiviert – wegen der starken Teuerungen von Handwerk und Material.

Bronzeglocken blieben im Krieg

„Bis 1917 hatten wir drei bronzene Glocken, zwei wurden im Ersten Weltkrieg eingesammelt, um sie zu Geschosshülsen zu verarbeiten. Doch wir hatten Glück, wir konnten sie von der Glockensammelstelle in Leipzig unversehrt wieder abholen“, blickt Beate Zetzsche aus dem Kirchenvorstand in die Historie. Den Zweiten Weltkrieg haben die größeren Bronzeglocken nicht überlebt. Eine kleinere Sakramentsglocke läutete allein bis 1957, als nach einer großen Spendensammlung genügend Geld für Ersatz da war.

Beate Zetzsche, Ramona Stephani und Claus Ritter (von links nach rechts) vor dem Kirchturm, in dem bald neue Bronzeglocken für einen dauerhaften Wohlklang sorgen sollen. Quelle: Andre Kempner

Schäden am Glockenstuhl

Drei neue Eisenhartgussglocken wurden mit einem Pferdefuhrwerk zu Posaunenklängen und Paukenwirbeln durch den Ort gefahren, bevor sie im Kirchturm ihren Platz fanden. Das Problem: Eisenhartgussglocken haben aufgrund ihres sehr spröden Materials eine vergleichsweise kurze Lebensdauer, sie rosten unaufhaltsam stark von innen nach außen und können schließlich einfach zerschellen. „Sie sind auch wesentlich schwerer und verursachen dadurch Schäden am Glockenstuhl“, erläutert Zetzsche. Der ist schon angeschlagen, seit er 1944 durch Brandbomben samt Kirchendach in Flammen aufging. Die Spuren sind an verkohlten Holzteilen noch heute sichtbar. „Die Spendengelder reichten damals nicht für einen ordentlichen Neuaufbau, stattdessen wurden Holzbalken und Stahlträger ins Mauerwerk eingebracht“, erzählt Claus Ritter. Die dynamischen Kräfte hätten sich schon bis in die Apsis übertragen, seit Jahren seien erste Risse sichtbar.

Mit mehreren Transparenten im Ort erinnert die Kirchgemeinde an die Historie und macht auf die Spendensammlung aufmerksam. Quelle: Andre Kempner

Kosten für Restaurierung explodieren

2020 habe sich die Kostenschätzung für die Restaurierungsarbeiten und die neuen Glocken auf rund 115 000 Euro belaufen, so Ritter. Die Sakramentsglocke muss repariert werden, ebenso eine aus dem devastierten Rüben bei Böhlen gerettete Bronzeglocke – sie erklingt heute zu jeder vollen Stunde. Dank des Leader-Förderprogramms hat die Gemeinde 100 000 Euro bekommen, die evangelisch-lutherische Landeskirche hat 6900 Euro zugesagt. Wegen der Preissteigerungen für Handwerk und Baumaterial, vor allem für Bronze, ist die benötigte Summe auf 138 000 Euro angewachsen – es bleibt ein beachtlicher Batzen, den die Gemeinde noch stemmen muss.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind froh und dankbar für die Fördergelder und die große Unterstützung vieler Sponsoren, aber die Mittel reichen wegen der Kostenexplosionen lange nicht aus“, sagt Ritter. Deshalb hat der Kirchenvorstand sein Engagement noch einmal verstärkt. Spenden werden an die Kassenverwaltung KB Leipziger Land, IBAN DE 17 3506 0190 1670 40 90 54, Kennwort: Glocken für Großpösna, RT1523 erbeten.

Von Gislinde Redepenning